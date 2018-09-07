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Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu karşılaşmalarının programı açıklandı.

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Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu karşılaşmalarının programı açıklandı. Kupa'da 11, 12 ve 13 Eylül 2018 tarihlerinde oynanacak müsabakaların programı şöyle;

NOT: Saha bilgisi boş bırakılmış olan müsabakaların oynanacağı saha bilgileri daha sonra ilan edilecektir.

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