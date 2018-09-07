Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur programı açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu karşılaşmalarının programı açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu karşılaşmalarının programı açıklandı. Kupa'da 11, 12 ve 13 Eylül 2018 tarihlerinde oynanacak müsabakaların programı şöyle;
NOT: Saha bilgisi boş bırakılmış olan müsabakaların oynanacağı saha bilgileri daha sonra ilan edilecektir.
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