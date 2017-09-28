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Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur kuraları çekildi

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur kuraları çekildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapılan kura çekimi sonrası eşleşmeler şöyle oluştu;

İŞTE EŞLEŞMELER

Çorum Belediyespor-Trabzonspor

Fethiyespor-Adanaspor

Sarıyer-Adana Demirspor

Giresunspor-Menemen

Altınordu-Kars 36 Spor

Bucaspor-Amed

Etimesgut Belediyespor-Antalyaspor

Aytemiz Alanyaspor-Edirnespor

Konya Anadolu Selçukluspor-Boluspor

Yeni Altındağspor- Bursaspor

BB Erzurumspor- Tire 1922

Kahramanmaraşspor-Ç.Rizespor

Demir Grup Sivasspor-Kızılcabölükspor

Batman Petrolspor- Denizlispor

Elazığspor-Sivasspor

Ofspor-Yeni Malatyaspor

Gazişehir Gaziantepspor-Ankara Demirspor

Gençlerbirliği-Tuzlaspor

Manisaspor-Hatayspor

Eyüpspor-Gümüşhanespor

İstanbulspor-Afjet Afyonspor

Karabükspor-Keçiörengücü

Kasımpaşa-Niğde Belediyespor

Yeliş Bursa-Kayserispor

Osmanlıspor-Karagümrük

Akhisar-Erzincanspor

Orhangazi-Şanlıurfa

SÜPER LİG TAKIMLARI DAHİL OLDU

Kuraya 3. turu geçen 46 takımın yanı sıra Süper Lig'de geçen sezon 5 ila 13. sıralar arasında yer alan ve Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Atiker Konyaspor haricindeki Antalyaspor, Trabzonspor, TM Akhisar, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, K. Karabükspor, A. Alanyaspor ve Osmanlıspor takımlarıyla birlikte toplam 54 takım katıldı.

TEK MAÇ ELEME USULÜ

Kura çekimi seri başı sistemine göre gerçekleştirilecek ve küçük numarayı çeken takım ev sahibi olacak. 24, 25 ve 26 Ekim tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçları kazanan 27 takım Son 16 turuna adını yazdıracak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. turda Beşiktaş, G.Saray, Başakşehir, F.Bahçe ve kupa şampiyonu Konyaspor da kuraya dahil olacak. 5. turdan itibaren kupaya katılacak olan 5 Süper Lig ekibi ile 32 takım çift maç eleme sistemine göre karşı karşıya gelecek ve 16 takım Son 16 turuna adını yazdıracak.

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