Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur kuraları çekildi
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur kuraları çekildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapılan kura çekimi sonrası eşleşmeler şöyle oluştu;
İŞTE EŞLEŞMELER
Çorum Belediyespor-Trabzonspor
Fethiyespor-Adanaspor
Sarıyer-Adana Demirspor
Giresunspor-Menemen
Altınordu-Kars 36 Spor
Bucaspor-Amed
Etimesgut Belediyespor-Antalyaspor
Aytemiz Alanyaspor-Edirnespor
Konya Anadolu Selçukluspor-Boluspor
Yeni Altındağspor- Bursaspor
BB Erzurumspor- Tire 1922
Kahramanmaraşspor-Ç.Rizespor
Demir Grup Sivasspor-Kızılcabölükspor
Batman Petrolspor- Denizlispor
Elazığspor-Sivasspor
Ofspor-Yeni Malatyaspor
Gazişehir Gaziantepspor-Ankara Demirspor
Gençlerbirliği-Tuzlaspor
Manisaspor-Hatayspor
Eyüpspor-Gümüşhanespor
İstanbulspor-Afjet Afyonspor
Karabükspor-Keçiörengücü
Kasımpaşa-Niğde Belediyespor
Yeliş Bursa-Kayserispor
Osmanlıspor-Karagümrük
Akhisar-Erzincanspor
Orhangazi-Şanlıurfa
SÜPER LİG TAKIMLARI DAHİL OLDU
Kuraya 3. turu geçen 46 takımın yanı sıra Süper Lig'de geçen sezon 5 ila 13. sıralar arasında yer alan ve Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Atiker Konyaspor haricindeki Antalyaspor, Trabzonspor, TM Akhisar, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, K. Karabükspor, A. Alanyaspor ve Osmanlıspor takımlarıyla birlikte toplam 54 takım katıldı.
TEK MAÇ ELEME USULÜ
Kura çekimi seri başı sistemine göre gerçekleştirilecek ve küçük numarayı çeken takım ev sahibi olacak. 24, 25 ve 26 Ekim tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçları kazanan 27 takım Son 16 turuna adını yazdıracak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. turda Beşiktaş, G.Saray, Başakşehir, F.Bahçe ve kupa şampiyonu Konyaspor da kuraya dahil olacak. 5. turdan itibaren kupaya katılacak olan 5 Süper Lig ekibi ile 32 takım çift maç eleme sistemine göre karşı karşıya gelecek ve 16 takım Son 16 turuna adını yazdıracak.
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