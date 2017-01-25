Ziraat Türkiye Kupasý'nda eþleþmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupasý son 16 turu eþleþmeleri grup maçlarýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan kesinleþiyor. Türkiye Kupasý son 16 Turu'nda Beþiktaþ - Fenerbahçe derbisi oynanacakken, Baþakþehir ile de Galatasaray kozlarýný paylaþacak.

BEÞÝKTAÞ - FENERBAHÇE DERBÝSÝ 4 YA DA 5 ÞUBAT'TA

Türkiye Kupasý son 16 turunda þu ana kadar 5 eþleþme kesinleþti. Ziraat Türkiye Kupasý son 16 turu maçlarý 4 Þubat ve 5 Þubat tarihlerinde oynanacak.

ÝÞTE KESÝNLEÞEN EÞLEÞMELER

Akhisar - Gümüþhanespor

Konyaspor - Ümraniye

Beþiktaþ - Fenerbahçe

Baþakþehir - Galatasaray

Tuzlaspor - Sivasspor

GRUPTAN ÇIKMAYI GARANTÝLEYENLER

Bu 10 takýmýn dýþýnda Osmanlýspor, Kasýmpaþa ve Çaykur Rizespor da gruptan çýkmayý garantilediler ve son 16 turunda rakiplerini bekliyorlar.

TÜRKÝYE KUPASI'NDA 26 OCAK GÜNÜ OYNANACAK MAÇLAR

12:00 Yeni Amasyaspor - Göztepe

14:00 Þanlýurfaspor - Gaziantepspor

14:00 Darýca Gençlerbirliði - Boluspor

16:00 Trabzonspor - Konyaspor

18:00 Kayserispor - Beþiktaþ

SON 16 TURU / Türkiye Kupasý'nda son 16 turuna yükselen gruplarýn ilk 2 sýrasýndaki takýmlar, çapraz olarak eþleþirler. Maçlar tek maçlý eleme usulüne göre Grup birincilerinin sahalarýnda oynanýr. Kazanan 8 takým Çeyrek Final müsabakasýna katýlmaya hak kazanýr.

TÜRKÝYE KUPASI TARÝHÝ / 1962'de, hem UEFA'nýn Türk takýmlarýna Kupa Galipleri Kupasý'na katýlma zorunluluðu getirmesi, hem de Avrupa ülkelerinde lige paralel olarak düzenlenen kupa maçlarýnýn kulüplere saðladýðý maddi ve manevi kazançlar, Türkiye'de de bir kupa þampiyonasýnýn takvime alýnmasýný mecburi hale getirdi. 1962-1963 sezonundan itibaren Türkiye Kupasý adýyla baþlatýlan bu organizasyon, 1980-81 sezonunda Federasyon Kupasý, 1992-93 sezonunda yeniden Türkiye Kupasý adýný almýþtýr. 2005-2009 yýllarý arasýnda Fortis'in sponsor olmasý sonucu Fortis Türkiye Kupasý adýyla oynanan organizasyon, 2009-10 sezonundan itibaren Ziraat Türkiye Kupasý adýný kullanmaktadýr.