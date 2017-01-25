Ziraat Türkiye Kupasý'nda eþleþmeler belli oldu
Ziraat Türkiye Kupasý'nda eþleþmeler belli oldu. Beþiktaþ - Fenerbahçe derbisi oynanacak. Ýþte Türkiye Kupasý eþleþmeleri...
Ziraat Türkiye Kupasý son 16 turu eþleþmeleri grup maçlarýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan kesinleþiyor. Türkiye Kupasý son 16 Turu'nda Beþiktaþ - Fenerbahçe derbisi oynanacakken, Baþakþehir ile de Galatasaray kozlarýný paylaþacak.
BEÞÝKTAÞ - FENERBAHÇE DERBÝSÝ 4 YA DA 5 ÞUBAT'TA
Türkiye Kupasý son 16 turunda þu ana kadar 5 eþleþme kesinleþti. Ziraat Türkiye Kupasý son 16 turu maçlarý 4 Þubat ve 5 Þubat tarihlerinde oynanacak.
ÝÞTE KESÝNLEÞEN EÞLEÞMELER
Akhisar - Gümüþhanespor
Konyaspor - Ümraniye
Beþiktaþ - Fenerbahçe
Baþakþehir - Galatasaray
Tuzlaspor - Sivasspor
GRUPTAN ÇIKMAYI GARANTÝLEYENLER
Bu 10 takýmýn dýþýnda Osmanlýspor, Kasýmpaþa ve Çaykur Rizespor da gruptan çýkmayý garantilediler ve son 16 turunda rakiplerini bekliyorlar.
TÜRKÝYE KUPASI'NDA 26 OCAK GÜNÜ OYNANACAK MAÇLAR
12:00 Yeni Amasyaspor - Göztepe
14:00 Þanlýurfaspor - Gaziantepspor
14:00 Darýca Gençlerbirliði - Boluspor
16:00 Trabzonspor - Konyaspor
18:00 Kayserispor - Beþiktaþ
SON 16 TURU / Türkiye Kupasý'nda son 16 turuna yükselen gruplarýn ilk 2 sýrasýndaki takýmlar, çapraz olarak eþleþirler. Maçlar tek maçlý eleme usulüne göre Grup birincilerinin sahalarýnda oynanýr. Kazanan 8 takým Çeyrek Final müsabakasýna katýlmaya hak kazanýr.
TÜRKÝYE KUPASI TARÝHÝ / 1962'de, hem UEFA'nýn Türk takýmlarýna Kupa Galipleri Kupasý'na katýlma zorunluluðu getirmesi, hem de Avrupa ülkelerinde lige paralel olarak düzenlenen kupa maçlarýnýn kulüplere saðladýðý maddi ve manevi kazançlar, Türkiye'de de bir kupa þampiyonasýnýn takvime alýnmasýný mecburi hale getirdi. 1962-1963 sezonundan itibaren Türkiye Kupasý adýyla baþlatýlan bu organizasyon, 1980-81 sezonunda Federasyon Kupasý, 1992-93 sezonunda yeniden Türkiye Kupasý adýný almýþtýr. 2005-2009 yýllarý arasýnda Fortis'in sponsor olmasý sonucu Fortis Türkiye Kupasý adýyla oynanan organizasyon, 2009-10 sezonundan itibaren Ziraat Türkiye Kupasý adýný kullanmaktadýr.
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