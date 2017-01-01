Son Dakika Haberleri E-gazete 1Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Zirve yarışında kritik maçlar!

THY Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden takımlardan Fenerbahçe ile Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank ile de Darüşşafaka Doğuş, yarın Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde kozlarını paylaşacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında yarın Türkiye'yi THY Avrupa Ligi'nde temsil eden takımlardan Fenerbahçe ile Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank ile de Darüşşafaka Doğuş karşı karşıya gelecek.
 
Ligde 10 galibiyeti bulunan Fenerbahçe, 11 galibiyet alan Anadolu Efes'i saat 19.00'da Ülker Sports Arena'da ağırlayacak.
 
Geride kalan 12 haftada 8'er galibiyet elde eden Galatasaray Odeabank ile Darüşşafaka Doğuş ise saat 21.00'de Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşılaşacak.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Saldırının görgü tanığı anlattı: Eşim üstüme kapandı, koşan herkesi...

Saldırının görgü tanığı anlattı: Eşim üstüme kapandı, koşan herkesi...

Tarkan 2017'ye ailesiyle girdi

Tarkan 2017'ye ailesiyle girdi

Ortaköy'deki saldırı sonrası ilk görüntüler

Ortaköy'deki saldırı sonrası ilk görüntüler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA