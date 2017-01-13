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Zlatan Ibrahimovic : Ben sıradan bir aile adamıyım

Sky Sports yorumcusu Thierry Henry'nin konuğu olan Manchester United'ın yıldız oyuncusu Zlatan Ibrahimovic : 'İnsanlar benden magazin haberlerine konu olacak çılgınca şeyler bekliyorlar. Fakat ben ailesinin mutluluğunu önemseyen sıradan bir aile adamıyım' şeklinde konuştu.

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M. Emin Üçer / Star

Bu sezon başında büyük bir sansasyonla geldiği İngiliz Manchester United takımında şu ana dek 18 gol atma başarısı gösteren yıldız oyuncu Zlatan Ibrahimovic, Sky Sports kanalındaki "Premier League Test" programının konuğu olarak bir dönemin efsanelerinden Thierry Henry'nin sorularını yanıtladı.  

İngiltere'de ligin çok yüksek bir hız ve ritme sahip olduğunu belirten Ibra : " Bir dünya starı, hatta dünyanın en teknik oyuncusu bile olsanız bu hızla baş etmek, mücadele göstermek zorundasınız" dedi.

Manchester'da hayatından memnun olup olmadığı şeklindeki soruyu da yanıtlayan Ibra : "Herşey yolunda, ailem mutlu ve ihtiyacım olan herşeye sahibim.  Ben çok basit bir adamım, antrenman yapmaya ve ailemi mutlu görmeye ihtiyacım var çünkü onlar mutlu olduğunda ben de asıl işime, futbola odaklanabiliyorum" şeklinde konuştu.

Manchester'ın güzel bir şehir olduğunu, fakat kendisinin bir şehrin felsefesiyle ilgilenecek, tarihi yerlerini gezecek tarzda bir insan olmadığını belirten Ibra : "Bir çok insan bundan ötürü hayal kırıklığı duyabilir fakat ben bekledikleri gibi etrafında çılgınça şeyler olan, magazin haberlerinde görünecek biri değilim. Ben basit, sıradan bir aile adamıyım, ben tam olarak buyum" diye ekledi. 

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