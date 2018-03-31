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Zlatan Ibrahimovic: Heyecanlıyım, sabırsızlanıyorum. Aslan aç

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından Los Angeles Galaxy'e transfer olan Zlatan Ibrahimovic, kendisini aç bir aslana benzetti.

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ABD basınına konuşan 36 yaşındaki futbolcu, yeni takımına kazanmak  için geldiğini belirterek, "Sonunda buradayım. Heyecanlıyım, oynamak için  sabırsızlanıyorum. Aslan aç." diye konuştu.

Sakatlığı nedeniyle forma giyemediğini hatırlatan Ibrahimovic, çim  kokusunu ve futbol topunu özlediğini söyledi.

İsveçli yıldız oyuncu yaşıyla ilgili bir soruya, "Kendimi genç  hissediyorum. Daha önce de söylediğim gibi Benjamin Button gibi hissediyorum.  Yaşlı doğdum, genç öleceğim. Benim yaşım için endişelenmeyin." yanıtını verdi.

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