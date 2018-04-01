Zlatan Ibrahimovic ilk maçında 2 gol attı!

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'da sakatlıklar nedeniyle forma şansı bulamayan ve Avrupa kariyerine son veren Zlatan Ibrahimovic sürpriz bir kararla da ABD MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy'ye transfer oldu.

İsveçli yıldız oyuncu takımı ile ilk maçına Los Angeles derbisinde çıktı.

Los Angeles FC'ye karşı oynanan mücadelede Galaxy, 3-0 geriye düştüğü mücadelede süper yıldızı İbrahimovic'in sonradan oyuna girerek 2 gol atmasıyla 4-3 kazandı.

Maçın 71. dakikasında oyuna girip, MLS'teki ilk maçına çıkan Zlatan Ibrahimovic, 77. dakikada golünü attı.

Bu goller Galaxy'ye galibiyeti getirirken aynı zamanda Ibra'nın ilk maçında attığı 2 gol birden oldu. (Fanatik)