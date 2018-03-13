Son Dakika Haberleri 14

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Zlatan İbrahimovic LA Galaxy'e transfer oldu

Sakatlığı nedeniyle bu sezon Manchester United'da yeteri kadar forma giyemeyen Zlatan Ibrahimovic, futbol kariyerine başka bir takımda devam etme kararı aldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Premier League ekiplerinden Manchester United forması giyen İsveçli golcünün haziran ayı sonuna kadar sözleşmesi bulunuyordu.

36 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic, kariyerine bundan böyle Amerika’da devam edecek. MLS ekibi LA Galaxy, Ibrahimovic’i kadrosuna kattı ve resmi sözleşmeyi imzaladı.

Transferin resmi duyurusu ise 31 Mart 2018’de oynanacak Los Angeles FC mücadelesi öncesi yapılacak. Transfere dair mali detayların da daha sonra duyuralacağı öğrenildi. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Çorum´da katliam gibi kaza, çok sayıda ölü ve yaralı var

Çorum´da katliam gibi kaza, çok sayıda ölü ve yaralı var

Kızının hayalini böyle gerçekleştirdi

Kızının hayalini böyle gerçekleştirdi

Yıllar sonra ortaya çıkan müthiş gerçek

Yıllar sonra ortaya çıkan müthiş gerçek

Gizemi açıklanamayan uçak kazaları

Gizemi açıklanamayan uçak kazaları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA