Zlatan Ibrahimovic, LA Galaxy'ye imza atmadan önce Fenerbahçe'ye önerilmiş
ABD ekibi L.Angeles Galaxy ile 1.5 milyon Dolar'dan anlaşma yapan Zlatan İbrahimovic'in, bu transfer öncesi Türkiye'den de bazı takımlara teklif edildiği öne sürüldü.
Bu iddianın kaynağı ise İsveç'ten Sveriges Radio.
Morgonsport (Sabah Sporu) isimli programın yapımcısı Per Gunnarsson, 36 yaşındaki golcünün ABD'ye gitmeden Avrupa'da üst düzey oynamak için şartları zorladığını iddia etti.
İbra'nın kendisine daha önce defalarca teklifte bulunan Fenerbahçe'ye menajeri Mino Raiola aracılığıyla mesaj gönderdiğini dinleyenlerine duyurdu.
Haberde daha önce Zlatan için yılda 5-6 milyon euro'ları gözden çıkaran sarı-lacivertlilerin bu kez 2 milyon euro bile ödemek istemediği ve Raiola'ya "Van Persie'den çok canımız yandı. Bir daha bu kadar yaşlı bir oyuncu almayız" denildiği kaydedildi.
(Sabah)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.