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Zlatan Ibrahimovic resmen LA Galaxy'de!

Manchester United ile sözleşmesini fesh eden Zlatan Ibrahimovic, MLS takımlarından LA Galaxy'e transfer olduğunu kendine has bir mektupla duyurdu.

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Ve beklenen transfer gerçekleşti! Zlatan Ibrahimovic, Manchester United'dan ayrıldıktan sonra MLS takımlarından Los Angeles Galaxy'e transfer olduğunu duyurdu.

''SEVGİLİ LOS ANGELES...''

Kendine has bir şekilde transferi duyuran İsveçli yıldız, LA Times gazetesine verdiği tam sayfa reklamda ''Sevgili Los Angeles, bir şey değil'' sözlerini paylaştı.

Tam sayfa reklam ile transferi duyuran 36 yaşındaki yıldızın yeni takımında ne kadar kazanacağı ise henüz açıklanmadı.

(Sporx)

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