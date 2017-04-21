Anderlecht maçında sakatlanan Ibrahimovic sezonu kapattı
Dün oynanan Anderlecht maçında sakatlanan Zlatan İbrahimovic'in sezonu kapattığı belirtildi.
Dün oynanan Anderlecht maçında sakatlanan Zlatan İbrahimovic'in sezonu kapattığı belirtildi.
SkySports'un haberine göre, İsveçli golcünün sezonu kapattığı öğrenildi. Manchester United'da formda bir seozn geçiren golcüden gelen bu haber Kırmızı Şeytanlar'ın moralini tam anlamıyla bozdu. Oyuncunun sahalara ne zaman dönceği ile ilgili henüz net bir bilgi gelmedi.
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