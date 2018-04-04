Zlatan İbrahimovic'ten Ronaldo'ya gönderme! '40 metreden denesin'

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Cristiano Ronaldo'nun Juventus filelerine gönderdiği enfes 'röveşata' golü dillerden düşmüyor...

LA Galaxy'de futbol hayatını sürdüren Zlatan Ibrahimovic, Portekizli yıldızın inanılmaz golü için dikkat çekici ifadeler kullandı. Yüksek egosuyla tanınan İsveçli yıldız, ESPN'e Ronaldo'nun golü ile ilgili sorusuna, "Çok güzel bir gol ama 40 metreden denemeliydi" şeklinde yanıt verdi.

Zlatan Ibrahimovic 2012 yılında 40 metreden röveşata ile İngiltere ağlarını sallamış, bu müthiş gol hafızalara kazınmıştı.