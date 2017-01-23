Zonguldak’ta amatör maçta tekme tokat kavga

Zonguldak Süper Amatör Küme’de Bayatspor ile Devrek Belediyespor, Beyçayırı Stadı’nda karşı karşıya geldi. Şampiyonluk mücadelesi veren Devrek Belediyespor ile kümede kalma mücadelesi veren Bayatspor arasında oynanan karşılaşma zaman zaman gerginlik yaşansa da son dakikaya ciddi bir olay yaşanmadı. Karşılaşmanın 40. dakikasında bir oyuncusunun kırmızı kartla oyundan atılması ile 90 dakikanın normal süresini 2-0 yenik tamamlayan Devrek Belediyespor 90+2’de Abdüllatif ile farkı 1’e indirdi. 4 dakika uzatma verilen karşılaşmanın 7 dakika uzaması ve son dakikada Devrek Belediyespor’un kazandığı penaltıyı gole çevirmesi tansiyonun yükselmesine neden oldu. Karşılaşmada son düdüğün çalması ile birlikte iki takım futbolcuları birbirlerine girdi.

Soyunma odası önünde tekme tokat birbirlerine giren futbolcu ve teknik heyeti polis ekipleri uzun süre ayırmakta güçlük yaşadı. Polis kavga eden futbolcu ve teknik heyeti biber gazı kullanarak ayırabildi.

Bayatspor Antrenörü İlker Bozkurt hakemlerin yanına giderek 4 dakika uzatılan maçı 7 dakika oynatmaları ve son dakikada penaltı vermelerine tepki gösterdi. Bozkurt konuşmasında, “Ayıp ya. Vallahi hocam tamam, bir şey demiyoruz da, 4 dakika diyorsun 7 dakika uzatıyorsun. 7. dakikada penaltı veriyorsun. Attırmak için uğraşıyorsun” dedi.

Çıkan kavgada darbe aldığını iddia eden Devrek Belediyespor Antrenörü Serkan Bankoğlu, bu işin sonunun iyi olmayacağını ifade etti. Bankoğlu yaptığı açıklamada, “Biz buraya futbol oynamaya geliyoruz. Güzel giden maçı hiç bir şey yokken, Alaplı seyircisinin gelip, birden provoke etmesinin bir anlamı yok. Bakın bu gidişatın sonu iyi olmayacak. Bunları artık bırakalım. Burada futbol oynansın. Yazıktır, günahtır. Darp edilen futbolcularımız, darp edilen seyirciler. Bana gelen tekme. Bunlar ayıptır. Yazıktır günahtır. Bu işlerin sonu hiç iyi olmayacak. Ben buradan sesleniyorum. Şampiyonluk çok mu önemli? Birine bir şey mi olsun, birisi mi ölsün?" diyerek tepki gösterdi.

Bayatsporlu bazı taraftarlar ise maçın 2-2 berabere bitmesi ile birlikte rakip takımın teknik heyetinin yaptığı hareketlerle taraftarları ve futbolcuları tahrik ettiğini ve olayların bu nedenle büyüdüğünü iddia etti.

Karşılaşma sonunda çıkan olaylar nedeniyle uzun süre sahada bekleyen hakemler ise polisin geniş güvenlik önlemleri altında soyunma odasına alındı.