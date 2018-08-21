Zübeyde Süpürgeci, kendi kategorisinde rekor kırarak altın madalyanın sahibi oldu
2018 Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden milli atlet Zübeyde Süpürgeci, kendi kategorisinde rekor kırarak altın madalyanın sahibi oldu.
Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 2018 Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda milli atlet Zübeyde Süpürgeci, T54 kategorisi kadınlar 200 metrede, 30.96'lık derecesiyle şampiyona rekoru kırarak altın madalya kazandı.
Bu sonucun ardından şampiyonanın ikinci gününde Türkiye, 2 altın ve 1 gümüş madalya elde etti.
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