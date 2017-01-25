1 milyon dolar fiyat etiketli dünyanın en hafif saati

Dünyanın en hafif mekanik saati olarak lanse edilen saat, Richard Mille ve McLaren F1’in imzasını taşıyor. Tasarım formu açısından şirketin piyasadaki saatleriyle benzerlik taşıyan saat, hayranlık uyandıran bir tasarıma sahip.

Richard Mille RM 50-03 olarak adlandırılan saat 40 gramdan daha hafif tasarımıyla göze çarpıyor. Saatin bu kadar hafif oluşuna hem oldukça dayanıklı hem de oldukça hafif malzemeler katkı sağlıyor. Titanyum ve yelken malzemeleri üretimiyle uğraşan İsviçreli Createx of Cosso şirketi tarafından bulunan TPT karbon (Thin Ply Technology) malzemeleri sayesinde oldukça hafif olan kronograf saatte aynı zamanda grafen olarak adlandırılan bir malzeme de kullanılıyor. Bu malzemenin paslanmaz çelikten yaklaşık 6 kat daha hafif olduğu ve grafen malzemesinin hafif oluşunun yanında paslanmaz çelikten 200 kat daha dayanıklı olduğu belirtiliyor.

McLaren-Honda F1 araçlarındaki süspansiyon yapısından ilham alan saat, dünya genelinde sadece 75 adet üretilecek. Richard Mille butiklerinde saat tutkunlarının beğenisine sunulacak bu özel saatin fiyatı ise dudak uçuklatacak cinsten. Richard Mille RM 50-03’ün satış fiyatı tam tamına 1 milyon dolar.