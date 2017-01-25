10 adýmda kar manzarasý

Canon Ürün Uzmaný Mert Gündoðdu’nun EOS 5D Mark IV ile çektiði fotoðraflar ve önerileri þöyle:

1. PÝLLERÝ SICAK CEPTE TUTUN: Fotoðraf makinenizin pillerini tam olarak doldurun. Ayný zamanda pillerinizi makinenin içinde tutmaktansa sýcak ceplerinizde muhafaza etmeniz kar çekimlerinde þarjýnýzýn daha uzun gitmesini saðlayacaktýr. Uzun gezilerde mutlaka yedek batarya alýn.

2. TEK LENS SEÇMELÝ:Mümkünse tek lens seçin ve onunla çekimlerinizi gerçekleþtirin. Lens olarak mümkün oldukça en fazla odak uzaklýðýna sahip lensler kullanýn.

3. HAVAYA UYGUN FOTOÐRAF MAKÝNESÝ:Eðer fotoðraf makineniz Canon 80D, Canon 7D Mark II, Canon 5D Mark IV gibi bir gövde ise kötü hava koþullarýnda hiçbir problem yaþamazsýnýz.

4. ÇANTA VE BEZÝ UNUTMAYIN: Bir diðer önemli konu ise temizlik ve koruma. Bunun için yaðmurluklu bir fotoðraf makinesi çantasý ve bir adet lens temizleme bezi olmazsa olmazlardýr.

5. BUÐULANMAYI SÝLMEYÝN: Soðuk havada fotoðraf çektikten sonra, kapalý bir yere girdiðiniz zaman fotoðraf makineniz de ýsýnmaya baþlar, bu durumda lensin ön camýnda ve vizörde buðulanmalar olur. Buðulanmaya kesinlikle müdahale etmeyin. Buðu kendiliðinden yok olsun. Aksi takdirde lensinizi sildiðiniz þekilde bir iz kalacaktýr.

6. ÖNCE ROTA OLUÞTURUN: Yola çýkmadan önce mutlaka ama mutlaka rotanýzý kafanýzda oluþturun. Bu sayede ayný gün içinde maksimum lokasyonda fotoðraf çekebilirsiniz.

7. +1 POZLAMA YAPIN: Fotoðraf makinelerinin sensörleri çektiðimiz kadrajlarý siyah beyaz olarak görürler. Sensörler, doðrulttuðunuz objeyi her zaman yüzde 18 gri tonuna çevirerek doðru pozlamayý yaptýðýný düþünür. Bunun önüne geçmek için kar çekimleri yaparken pozlamanýzý her zaman +1 olarak ayarlamanýzý öneririz. Böylelikle fotoðraflarýnýzdaki beyaz tonu olmasý gerektiði gibi çýkacaktýr.

8. RAW FORMATINDA KAYDEDÝN: Her zaman RAW formatta fotoðraf çekmenizi öneririz. Bu format fotoðraflarýn ham olarak kaydedilmesini saðlar. JPEG format eðer 5mb yer kaplýyorsa RAW format 25mb yer kaplayacaktýr ama bir o kadar da veriyi içinde saklayacaktýr.

9. BEYAZ AYARI KRÝTÝK:Kar fotoðrafýnda beyaz ayarýnýn doðru olmasý gerekiyor. Çekim yaparken yanlýþ bir ayar yaptýysanýz ve bunu evde fark ettiyseniz, RAW formatta herhangi bir sýkýntý yaþamazsýnýz fakat JPEG formatta ne yazýk ki doðru renge ulaþmak sizi yorar.

10. DERÝNLÝK ÝÇÝN BUNLARA DÝKKAT:Genellikle fotoðraf makinemizi AV Modu’nda yan diyafram öncelikli modda kullanýrýz.

Diyafram öncelik modu kullanýldýðý için ise alan derinliðine istediðimiz gibi hükmedebiliriz. Açýk diyafram deðerleri (f/1.4, f/1.8 vs) kullanýrsanýz ön taraf net arka taraf bulanýk fotoðraflar, daha kýsýk deðerleri (f/8, f/9) kullanýrsanýz ise fotoðrafýn bütün alanlarý net olacaktýr.

Buradaki matematiði düþünerek siz de nasýl çekimler yapmak istiyorsanýz diyafram ayarlarýnýzý ona göre deðiþtirebilirsiniz.