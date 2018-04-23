10 milyar dolarlık şov başlıyor: İlk uçaklar geldi

Havacılık sektörünün küresel devlerini bir araya getirecek Türkiye’nin şova dayalı ilk havacılık organizasyonu Eurasia Airshow, 25-29 Nisan 2018 tarihlerinde turizmin başkenti Antalya’da düzenlenecek.

100'DEN FAZLA UÇAK SERGİLENECEK

Antalya Uluslararası Havalimanı içinde gerçekleşecek Eurasia Airshow, toplam 300 bin metrekarelik alanda, 50 bin metrekare kapalı alan, 45 chalet, 100’ü aşkın uçak için statik sergileme alanı sunacak.

500 BİN KİŞİ BEKLENİYOR

Antalya ekonomisine de büyük katkı sağlayacak fuarda, 100’ü aşkın ülkeden 100 binin üzerinde uluslararası sektör profesyoneliyle toplamda yaklaşık 500 bin ziyaretçinin ağırlanması hedefleniyor.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK ETKİNLİKLERİNDEN BİRİ OLACAK

Başta Avrupa olmak üzere uluslararası havacılık şirketleriyle Avrasya pazarının arasında yeni bir köprü kuracak Eurasia Airshow’da havayolu şirketlerinden motor üreticilerine, parça tedarikçilerinden askeri platformlara kadar havacılık ekosisteminin tüm aktörleri yer alacak. Medyacity tarafından organize edilerek Türk Hava Yolları ana partnerliğinde gerçekleşecek Eurasia Airshow, Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük etkinliklerinden biri olacak.

400 FİRMA KATILACAK

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayesine alınan bu dev organizasyonda ülkeler adına yapılacak milli katılımların yanı sıra dünyanın önde gelen sivil ve askeri havacılık şirketleri global markalarıyla boy gösterecek. Dubai, Singapur, Farnborough ve Paris Airshow gibi köklü havacılık organizasyonlarının ardından sektörün Avrasya’daki yeni sahnesi olacak Eurasia Airshow’da İngiltere, Rusya, İtalya, Fransa ve İran gibi pek çok ülkeden sivil ve askeri katılımlarla birlikte yerli ve yabancı yaklaşık 400 firma yer alacak.

10 MİLYAR DOLARLIK İŞ HACMİ

Türkiye gibi Avrasya bölgesi için de bir ilk olacak Eurasia Airshow ticari ve askeri havacılık sektöründe gerçekleşecek anlaşmalar, potansiyel uçak alımları ve uçak siparişlerinin yanında binlerce yabancı ziyaretçinin oluşturacağı turizm potansiyeliyle birlikte yaklaşık 10 milyar dolarlık bir iş hacmi oluşturacak. Antalya ekonomisine 200 milyon TL’lik bir katkı sağlayacak Eurasia Airshow fuarı Türk havacılık sanayisine de her yıl 100 milyon dolarlık ek sanayi oluşturacak. Fuar kapsamında 100’ü aşkın ülkeden 500 bin ziyaretçi ağırlanacak.

İLK KEZ TÜRKİYE'YE GELİYOR

Bugüne kadar 30’dan fazla ülkede tanıtılan Eurasia Airshow’a, özellikle Rusya’dan yoğun bir katılım bekleniyor. Havacılık ekosisteminin global markalarını bir araya getirecek Eurasia Airshow’da, 150 uçuş gösterisi gerçekleşecek ve dünyada sadece bir adet olan Qatar Airways’e ait Airbus A350-1000 uçağı ilk kez Türkiye’ye gelecek. Yerli üretim olan Hürkuş ve Atak gibi hava araçları da dünya havacılık sektörünün vitrinine çıkacak.

İLK UÇAKLAR GELDİ

Havacılığın zirvesinde yer alan ve Türkiye’de ilk kez görücüye çıkacak pek çok hava aracı da Eurasia Airshow’da yerlerini almaya başladı. Royal Aır Force, AN-70 Antonov ve AN-178 Antonov uçakları da statik sergileme alanında yerlerini alan ilk uçaklar oldu. Son iki günü halka açık olacak fuarda Airbus A350-1000, Boeing 777F, MIG 29, CASA C-295M, Zivko Edge 540 ve daha birçok efsane uçak boy gösterecek.

1.5 YILLIK ÇALIŞMA

Eurasia Airshow CEO’su Ferhat Yenibertiz, 1.5 yıllık bir çalışmanın ardından bugünlere geldiklerini belirterek Eurasia Airshow’un beş gün süreceğini belirtti. Rusya’nın organizasyona büyük ilgi gösterdiğini dile getiren Yenibertiz, “ S-400 füzelerinin gerçek ebatlardaki maketlerinin gelişiyle ilgili sıkıntı yaşıyoruz. Süreç devam ediyor. Ruslar yinede belirli ölçüde maketler getirecekler.”dedi.

30 bin metrekarelik kapalı bir alanda havacılık sektöründe faaliyet gösteren firmaların ürün ve kabiliyetlerini sergileyeceğini ifade eden Ferhat Yenibertiz, “Eurasia Airshow’un en önemli yeri hava şovlarıdır. Bu anlamda fuarın birincisinde 73 uçağa ulaşmak çok iddialıdır. Ukrayna’nın Antonov ve Kraliyet Hava Kuvvetlerinin Royal Air Force alanda yerini aldı. Royal Air Force yakıt ikmal uçağıdır. Bu uçak Türkiye’ye ikinci kez geliyor. Daha önce askeri bir görev için gelmişti ve duyurulmamıştı. Şov için ilk kez geldi. Bir çok askeri uçak gelecek. 15 platform bekliyoruz bu kapsamda. Dünyada üretilen ve marka olan tüm uçaklar organizasyonda yer alacak” dedi.