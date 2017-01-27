100 yıldır uğraşılıyordu! Sonunda başarıldı

Peki metalik hidrojen ilerleyen zamanlarda teknolojiyi nasıl etkilleyebilr?

Metalik hidrojen, teorik olarak, süper hızlı bilgisayarların, yüksek hızlı havalandırma trenlerinin ve ultra-verimli araçların üretilmesini ve neredeyse elektriğin de dahil olduğu her şeyi dramatik biçimde geliştirerek teknolojiyi devrimlendirebilir. Ve insanlığın keşfedilmesine de izin verebilir!

Hidrojenin sabit bir izotopu olan döteryumu (ağır hidrojen olarak da adlandırılır) fotoğrafı görünen Z makinesinde atmosferik basıncın üç milyon katı bir basınca maruz bırakan bilim insanları, bu işlemin sonucunda 200 nanosaniye içerisinde sıvının yansıtıcı bir hâle dönüştüğünü, yani metalleştiğini gördüler.

Takımın baş teorik fizikçisi Mike Desjarlais deneyi şu sözlerle anlatıyor: “Verileri ilk incelediğimiz anda gerçekten çok heyecanlanmıştık. İlk birkaç deneyden sonra ise gerçekten görüp göremeyeceğimizi düşünmeye başlamıştık.”

Araştırmadan elde edilen sonuçlar, bilim insanlarının gezegenlerin oluşumuna dair sahip oldukları bilgiyi değiştirecek cinste. Gezegenler zaman içerisinde soğuduklarından ötürü sıcaklık bir gezegenin yaşını ölçmede kıstas olarak kullanılmıştır. Ancak hidrojenin metalizasyon süreci yüzey sıcaklığının yükselmesine neden olmakta. Bu da Satürn’ün neden yaşına göre daha sıcak olduğu gibi şeyleri açıklamakta.