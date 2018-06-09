1000’inci SARP uzaktan komutalı silah sistemi Nişangahı teslim edildi

Sürekli büyütme özellikli soğutmasız termal ve gündüz görüş kameraları ile lazer mesafe ölçme sistemlerini içeren entegre elektro-optik sistemi olan ATS70, bugüne kadar Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Sarp sistemlerinde görev yapıyor.

(C4Defence)