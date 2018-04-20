12 saat pil ömrüyle dikkat çeken yeni dizüstü: Honor MagicBook

Huawei’nin orta seviyede varlığını arttırmak için hayata geçirdiği Honor akıllı telefon markası artık dizüstü pazarına da girdi. Honor Magicbook serisi yine trendi yakalamak amacında.

Honor Magicbook özellikleri ve fiyatı

Honor Magicbook modeli 14 inçlik bir ekrana sahip ve tüm konfigürasyonlar bu ekran etrafında şekilleniyor. Parlama önleyici ekranın kasaya oranı yüzde 81 civarında ve ekran çerçeveleri oldukça ince. Bu sayede kompakt bir gövde ortaya çıkıyor.

Intel Core i7 -8550U işlemcisinin yanına Nvidia MX150 2GB GDDR5 ekran kartı koyan firma 8GB RAM ve 256GB SSD ile desteklemiş. Intel Core i5 işlemcisi ise 4GB RAM ve 256GB SSD ile geliyor. Ekran kartı yine Nvidia MX150 2GB.

Kapak 180 dereceye kadar açılabilirken klavyenin tuş seyahat mesafesi 1.3mm ve 3 fakrlı renkte arka aydınlatmaya sahip. Kısayol tuşları farklı fonksiyonlar için özelleştirilebiliyor.

Honor Magicbook yaklaşık 12 saatlik bir kullanım süresi sunuyor. Dolby Sound System destekli 4 adet hoparlör ve 2×2 MIMO anten dizilimine sahip WiFi bağlantısı dikkat çeken özellikler arasında.

3 farklı renk seçeneği ile gelen Honor Magicbook modeli işlemciye bağlı olarak 796$ ve 908$ fiyat etiketlerine sahip. Satışlar 23 Nisan itibariyle başlayacak.

(Donanım Haber)