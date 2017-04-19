130 telefon çalan hırsız Find My iPhone sayesinde yakalandı

"Find my iPhone", Türkçe ismiyle "iPhone'umu Bul" özelliği telefonların çalınması ya da kaybedilmesi durumunda, eğer aktif hâldeyse cihazı coğrafi açıdan takip imkânı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda uzaktan erişimle cihazın kilitlenmesini de mümkün kılıyor.

iPhone’umu Bul uygulaması sadece iPhone telefnlar için değil iPad, iPod, MacBook gibi diğer tüm Apple ürünlerinde de çalışabilen bir uygulama. Apple kimliğiyle giriş yapıldıktan sonra, aynı kimliğin aktif olduğu tüm cihazlar, internete bağlantısı olduğu takdirde bulundukları konumla uygulama arayüzünde listeleniyor.

10 BİN DOLARA SERBEST

Coachella tutkunları da bu şekilde eriştikleri koordinatlarda gördüğü sırt çantalı bir şüpheliyi, festival güvenliğine ihbar etti. Yapılan aramada, zanlının çantasında 130 tane çalıntı telefon bulundu.

36 yaşındaki, New York'ta yaşayan Reinaldo De Jesus Henao isimli hırsız, çalıntı mal bulundurmanın yanı sıra araba hırsızlığı süphesiyle de göz altına alınarak tutuklandı. CBS haberine göre çıkarıldığı mahkemede 10 bin $ kefalet karşılığında serbest bırakıldı.