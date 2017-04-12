Uluslararası Uzay İstasyonu ekibi, 173 gün sonra yeryüzüne döndü
Rus kozmonotlar Andrey Borikenko ve Sergey Rıjikov ile ABD'li astronot Robert Shane Kimbrough'dan Uluslararası Uzay İstasyonu'nda geçirdikleri 173 günün ardından Kazakistan'a iniş yaptı.
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