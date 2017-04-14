19 Nisan'da dev göktaşı dünyaya 'teğet' geçecek
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA)’nın yaptığı açıklamaya göre 2014 yılının Mayıs ayında keşfedilen ve ‘2014 JO25’ adı verilen göktaşı, 19 Nisan’da dünyaya teğet geçecek.
640 metre ile 1.4 kilometre arasında olduğu tahmin edilen göktaşı, 19 Nisan’da dünyaya teğet geçecek.
Çapı 100 metreden büyük bütün cisimleri potansiyel tehlike olarak adlandıran NASA, 2014 yılının Mayıs ayında keşfedilen ve göktaşına "2014 JO25" adı verilen göktaşının 19 Nisan’da dünyaya 1.7 milyon kilometre uzaklıktan geçeceğini ve göktaşının tahmini geçiş güzergahını yayınladı.
19 Nisan’da geçecek göktaşının 480 yıl daha böyle geçiş yapmayacağını tahmin ettiklerini belirten NASA, 2027 yılının Ağustos ayında da 800 metre çapındaki göktaşı beklediklerini belirtti. "1999 AN10" adlı göktaşı, dünyaya 340 bin kilometre yakından geçecek.
2004 yılının Eylül ayında "4179 Toutatis" adı verilen 4.6 kilometre genişliğindeki bir göktaşının dünyaya yaklaşık 1.6 milyon kilometre mesafeden geçmesinden sonra en yakın göktaşı geçişi gerçekleşecek.
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