2 derecelik artış 5 milyon insanı göçe zorlayabilir Küresel ısınmanın insan hayatına etkilerini araştıran bir grup araştırmacı, önümüzdeki 100 senede yaşanacak 2 derecelik sıcaklık artışının 5 milyon insanı yerinden edebileceğini tespit etti.