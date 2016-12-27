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2016 yılında 133 yeni canlı türü keşfedildi

Kaliforniya Bilimler Akademisi, 2016 yılında yapılan yeni keşiflerle canlı sınıflandırmasına 133 yeni hayvan ve bitki türü eklendiğini açıkladı.

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California Bilimler Akademisine bağlı Biyoçeşitlilik, Bilim ve Sürdürülebilirlik Enstitüsü, yeni türlerin keşfine ilişkin yıllık raporunda 2016'da canlı sınıflandırmalarına 133 yeni türün eklendiğini bildirdi.
 
Yeni türler arasında 43 karınca, 36 böcek, 23 balık, yedi deniz yumuşakçası, dört örümcek, altı bitki, fosil halde bulunan beş kirpi ve bir kum doları, bir sinek, bir kum yosunu, bir mercan, bir vatoz, bir yılan balığı, bir köpek balığı, bir Afrika kertenkelesi ve yeni bir kuş virüsünün olduğu bildirildi.
 
Raporda, keşif çalışmalarına bir düzineden fazla akademi üyesinin yanı sıra çok sayıda uluslararası bilim adamının katkı yaptığı ifade edildi.
 
Keşifler arasında yer alan pembe ve sarı renkteki parlak bir balık olan "Grammatonotus brianne", insanoğlunun deniz altında yaptığı en derindeki keşif olarak tarihe geçti. Araştırmacılar, balığı denizin 150 metre altında filme alarak kayda geçirdi.

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