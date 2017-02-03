'2017 Dünyada Yılın Otomobili' finalistleri açıklandı

Geçtiğimiz ekim ayında aday kadrosu açıklanan yılın otomobili ödüllerinde yapılan eleme sonucu ikinci aşamaya kalan markalar belli oldu. 75 kişiden oluşan jürinin gizli oylamasıyla belirlenen listede Volkswagen’den Audi’ye, Mercedes-Benz’den Aston Martin'e kadar birçok lüks otomobil üreticisi yer alıyor.

Markalar için büyük öneme sahip ödüller diğer taraftan satış oranlarına da pozitif yöne dbir etki yapıyor. Performans, lüks, şehir, tasarım ve çevreci gibi farklı kategoriler altında düzenlenen yarışmanın kazananları önümüzdeki nisan ayında açıklanacak. İşte "2017 Dünyada Yılın Otomobilleri" finaslistleri:

Yılın Otomobili Finalistleri

- Audi A5/S5 Coupe

- Audi Q2

- Audi Q5

- Fiat/Abarth 124 Spider

- Honda Civic

- Jaguar F-Pace

- Mazda CX-9

- Skoda Kodiaq

- Toyota C-HR

- Volkswagen Tiguan

Yılın Şehir Otomobili Finalistleri

- BMW i3 (94Ah)

- Citroen C3

- Ford Ka+

- Smart Cabriolet

- Suzuki Ignis

Yılın Lüks Otomobili Finalistleri

- Bentley Bentayga

- BMW 5 Series

- Hyundai Genesis G90

- Mercedes E-Class

- Volvo S90/V90

Yılın Performans Otomobili Finalistleri

- Aston Martin DB11

- Audi R8 Spyder

- Honda/Acura NSX

- McLaren 570S

- Porsche 718 Boxster/Cayman

Yılın Çevreci Otomobili Finalistleri

- Chevrolet Bolt

- Honda Clarity

- Hyundai Ioniq

- Tesla Model X

- Toyota Prius Prime

Yılın En İyi Tasarıma Sahip Otomobili Finalistleri

- Audi A5/S5 Coupe

- Jaguar F-Pace

- Mazda CX-9

- Mercedes S-Class

- Toyota C-HR