2017 yılının ilk yarısında en çok hangi telefon sattı?

Araştırma şirketi IHS Markit, 2017'nin ilk yarısında dünya genelinde en çok satan akıllı telefonları açıkladı. Verilere göre iPhone 7, bu yılın ilk altı ayında dünyadaki en popüler akıllı telefon oldu. İkinci sırada iPhone 7 Plus geliyor. iPhone 7 ve iPhone 7 Plus’ı sırasıyla Samsung Galaxy Grand Prime Plus, iPhone 6s ve Samsung Galaxy S8 takip ediyor.

Galaxy S8+ ise altıncı basamakta bulunuyor. Galaxy S7 edge ise 2016’nın ilk yarısının en çok satan dördüncü telefonu olmuştu. IHS, bu yılki sonuçların Samsung’un amiral gemisi modelleri için geç lansmanının bir sonucu olabileceğini söyledi.

Apple’ın 2016 model akıllı telefonları zirveye yerleşse de, ikilinin sevkiyat rakamları selefleri iPhone 6s ve iPhone 6s Plus’ın 2016’nın ilk yarısındaki sevkiyat rakamlarının altında kaldı. Apple 2015’in ilk yarısında iPhone 6 ile yüzde 10’luk bir pazar payına ulaşmıştı. iPhone 6s, 2016’nın ilk yarısında pazarın yüzde 7’sini kontrol edebildi. iPhone 7’de ise bu oran yüzde 5’e geriledi.

Milliyet'in haberine göre, listede ilk on akıllı telefondan beşi Samsung, dördü Apple geriye kalan biri ise Oppo'ya ait.