2017'nin en çok satan cihazları belli oldu

GBH Insights adlı bir araştırma firması bugün 2017 yılının en çok satan teknolojik ürünlerini açıkladı. Firmadan yapılan araştırmaya göre, Apple iPhone, 2017 yılının en çok satan teknoloji ürünü oldu. Görünüşe göre iPhone'lar yıl toplamında 233 milyon adet sattı. İkinci sırada ise 33 milyon adetle Samsung Galaxy S8 ve Samsung Galaxy Note 8 telefonu geliyor.

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Bu arada listede üçün sırada ise bir sürpriz var. Amazon'un akıllı hoparlörü Echo Dot, yıl boyunca 24 milyon adet satarak üçüncü oldu. Apple, iPhone'larının yanı sıra 2017 yılının en çok Apple Watch ile de listede 4. sırada kendisine yer vermiş. Son olarak Nintendo Switch ise 5. sırada yer alıyor.

APPLE YİNE ZİRVEDE

Apple'ın iPhone modelleri 2016'da ise 211 milyon telefon satmış ve geçen senenin de en çok satanları olmuştu. GBH Insights analisti Daniel Ives, iPhone'ların gelecek yıl 2018'de de zirvede yer alacağını öngörüyor.