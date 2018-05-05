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2018 yılının en çok satan telefonu: iPhone X

2018 yılının en çok satan telefonları belli oldu. Apple'ın iPhone X'i rakiplerini açık ara geride bırakarak 16 milyon satış adedine ulaşarak 2018'in en çok satan telefonu olmayı başardı. İşte dünyanın en çok satan telefonları...

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Günümüzün akıllı telefonlar üzerindeki en popüler özelliklerinden olan çerçevesiz ekran trendine iPhone X ile katılan Apple, yaklaşık olarak yüzde 81.23 ile önceki modellerine kıyasla oldukça yüksek bir ekran kasa oranı sunuyor.
 
5,8 inç boyutunda ve 1125 x 2436 piksel çözünürlüğündeki Super Retina HDekrana yazılım tarafında ise iPad Pro modellerinde gördüğümüz beyaz dengeleme için sunulan True Tone Display özelliği ekleniyor.
 
10 nm üretimi olan 64-bit mimariye sahip Apple A11 Bionic, 4.3 milyar transistöre sahip. İki performans çekirdeği A10’a göre yüzde 25 daha hızlıyken, dört yüksek verimli çekirdeğin ise A10’a göre yüzde 70 daha hızlı olduğu açıklanmıştı.
 
 
DÜNYANIN EN ÇOK SATAN DİĞER TELEFONLARI
 
Samsung Galaxy S9 Plus 5.3 milyon satış rakamı
 
Xiaomi Redmi 5A 5.4 milyon satış rakamı
 
iPhone 7 5.6 milyon satış rakamı
 
iPhone 8 Plus 8.3 milyon satış rakamı
 
iPhone 8 12.5 milyon satış rakamı
 
(Hürriyet)

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