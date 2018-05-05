2018 yılının en çok satan telefonu: iPhone X

Günümüzün akıllı telefonlar üzerindeki en popüler özelliklerinden olan çerçevesiz ekran trendine iPhone X ile katılan Apple, yaklaşık olarak yüzde 81.23 ile önceki modellerine kıyasla oldukça yüksek bir ekran kasa oranı sunuyor.

5,8 inç boyutunda ve 1125 x 2436 piksel çözünürlüğündeki Super Retina HDekrana yazılım tarafında ise iPad Pro modellerinde gördüğümüz beyaz dengeleme için sunulan True Tone Display özelliği ekleniyor.

10 nm üretimi olan 64-bit mimariye sahip Apple A11 Bionic, 4.3 milyar transistöre sahip. İki performans çekirdeği A10’a göre yüzde 25 daha hızlıyken, dört yüksek verimli çekirdeğin ise A10’a göre yüzde 70 daha hızlı olduğu açıklanmıştı.

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(Hürriyet)