21 binden fazla kişi dijital dünya ile tanıştı

Türk Telekom’un ‘herkes için erişilebilir iletişim’ vizyonu ile hayata geçirdiği kurumsal sosyal sorumluluk projesi İnternetle Hayat Kolay, 2016 yılında 10 binden fazla kişiye daha eğitim vererek 3 yılda 21 binden fazla kişiyi internet okur-yazarı yaptı. Türk Telekom, Habitat Derneği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğiyle hayata geçirdiği İnternetle Hayat Kolay projesi ile kalkınmada öncelikli 50 ilde 35 yaş üstü yetişkinlere verilen internet eğitimlerinin kapsamını 2016 yılında genişletti. Proje kapsamında; bedensel ve işitme engellilere, denetimli serbestlik mahkûmlarına, muhtarlara ve taksi sürücülerine de İnternetle Hayat Kolay eğitimleri verilmeye başlandı. Ayrıca projenin yine bu yıl hedef kitlesine eklenen taksi sürücülerine navigasyon gibi işlerine katkı sağlayacak mobil uygulamalarla ilgili özel eğitimler de verildi.

ŞIRNAK, NEVŞEHİR VE ORDU

Proje kapsamında Türkiye’nin dört bir yanındaki 300 gönüllü eğitmen, dijital okur-yazarlığı artırmak için yer ve zaman ayrımı yapmaksızın 2 bin 400 eğitim seansı gerçekleştirdi. Şırnak, 2 bin 305 kişiye verilen dijital okur-yazarlık eğitimleriyle en fazla eğitim verilen iller arasında ilk sırayı aldı. Şırnak’ı, bin 130 kişi ile Nevşehir, bin kişi ile Ordu, 900 kişi ile Bingöl ve 850 kişi ile Bartın izledi. Türk Telekom’un Habitat Derneği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğiyle hayata geçirdiği İnternetle Hayat Kolay projesinde hedef, 2017 yılı sonuna kadar toplam 30 bin kişiyi dijital dünya ile tanıştırmak.

300 gönüllü eğitim veriyor

İnternetle Hayat Kolay projesi ekonomik, bölgesel ve kuşaklararası farklılıklar gibi nedenlerle internetin sunduğu olanakları yeterince tanımayan ve bu olanaklardan faydalanamayan kişilerin internet ile tanışmalarına öncülük etmek üzere başlatıldı. İnternet okur-yazarlığı oranını artırmayı ve bilgiye erişimde eşit fırsat yaratmayı hedefleyen proje, 300 gönüllüsü ile kalkınmada öncelikli 50 ilde eğitimler veriyor. Katılımcılara; internetin güvenli kullanımı, e-posta kullanımı, e-devlet uygulamaları, görüntülü haberleşme, online bankacılık ve sosyal medyanın bilinçli kullanımı eğitimleri veriliyor.