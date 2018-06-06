2,25 milyon sokak aydınlatması değiştirilecek

Bu sene IstanbulLight Fuar’ı kapsamında düzenlenecek olan IstanbulLight Forumu, uzman isimler ve aydınlatma sektörünün en çarpıcı konularını ele alacak. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (2017-2023) kapsamında, tüm sokak aydınlatmalarında enerji verimliliğinin gözetilmesi ve bu doğrultuda gerçekleştirilecek LED dönüşümü, bu sene aydınlatma sektörüne şekil verecek en önemli gündem maddesini oluşturuyor. Dönüşümün; kamu, akademi, finans, Ar-Ge, üretim, tasarım, satış gibi her ayağının konuşulacağı IstanbulLight Forumu, sokak aydınlatmalarındaki değişimin yol haritasının çizilmesine olanak sunacak.

180 milyon dolar verimlilik sağlayan bir sektör yaratılacak

AGİD Başkanı Fahir Gök, “Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın almış olduğu kararlar çerçevesinde, aydınlatma sektörü küresel bir güç olma potansiyeline sahip. 2023 yılına dek ülkemizdeki 7,5 milyon sokak aydınlatmasının %30’u verimli, yenilikçi LED ışık kaynaklı armatürler ile değiştirilecek. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) modelinin kullanılacağı bu dönüşüm için Türkiye’deki yerli üreticiler yüksek bir potansiyele sahip. Gerekli altyapılarımız mevcut, teknoloji ve teknik birikim anlamında da teşvik ve yatırımla istenilen düzeye kolaylıkla ve hızla gelmek mümkün. Kamudan akademiye, finanstan Ar-Ge’ye, üretim teknolojilerinden tasarıma pek çok alanda dönüşüm anlamına gelen bu plan tamamlandığında Türkiye aydınlatma sektörü de artık üretimini yurt dışı pazarlara sunabilen, dünya lideri bir ülke konumuna ulaşabilir. Ölçek ekonomisi ile baktığımızda bu büyüklükte bir üretim yaratmak demek, dünya devleri ile aynı sahneye çıkmak anlamına geliyor. Dolayısıyla aydınlatma sektörü kendini yeniden yaratma ve Türkiye’ye yeni bir çehre kazandırma şansını elinde tutuyor. IstanbulLight Fuarı ve Forumu’nda bu dönüşüme rehberlik etmek üzere konunun uzmanlarıyla bir araya geleceğiz ve bu potansiyeli gerçeğe dönüştürmenin yollarını konuşacağız” dedi.

ATMK Başkanı Prof. Dr. Sermin Onaygil, “Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında sokak aydınlatmalarındaki dönüşüm aynı zamanda Akıllı Şehir yolculuğuna da hizmet edecek entegre bir güce sahip. Bu gücü kullanmak üzere T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın himayesinde büyük bir yapısal dönüşüm hedefleniyor. Bir yandan da can ve mal güvenliği yönü ile çok önemli bir kamu hizmeti olan sokak aydınlatmalarında gerekli aydınlatma kriterlerinin maliyet-etkin çözümlerle sağlanması amaçlı bir dizi yasal ve yapısal çalışmalar gerçekleştirilmekte. Bu kapsamda biz sektör temsilcilerine düşen görev ise en yenilikçi ve en doğru şekilde bu dönüşüme hazırlanarak Türkiye’ye her anlamda fayda sunacak bu planı hayata geçirmek. Bu konuda yol haritamızı netleştirmek için IstanbulLight Fuarı ve Forumu’nda gerek yurt dışından gerek yurt içinden uzmanlar ve fikir önderleriyle özel bir platform yaratacağız” açıklamasını yaptı.

(Techinside)