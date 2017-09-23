23 Eylül 2017 kıyamet senaryosu: Dünyanın sonu bugün mü?

David Meade, Planet X: The 2017 Arrival adlı kitabında dünyanın bu yıl 23 Eylül 'de yok olacağını iddia ediyor. Bununla da kalmayan Meade, dünyanın sonuna karşı zenginlerin şimdiden sığınaklar hazırladıklarını, yani onlarında bu gerçeğin farkında olduğu ancak biz sıradan insanlarla paylaşmaktan kaçındıklarını dile getirdi. Meade, toplumun karanlıkta bırakıldığı ve böylece panik ortamının oluşmasını engellediklerini de sözlerine ekledi.

Meade’in kanıtları ise şöyle:

Depremlerin sayısı ve yoğunluğu dramatik bir şekilde artıyor. Fırtınaların sayısı da, boyutu da türleri de katlanarak artıyor. Dünya yüzeyinde çatlaklar beliriyor. Sıcak hava dalgalarının süresi de sertliği de artıyor. 23 Eylül 2017’de Ay, Virgo (Başak) takımyıldızının tam altında hiza alacak. Güneş bu takımyıldızını örtecek ve yalnızca 2017’de yaşanan bu hadise sonucunda bir doğum yaşanacak. Gupiter de 9-9-17’de doğmuştu. Bir sonraki hadisede ise yeni doğan bu gezegen, Planet X (X Gezegeni) sanı kaplayacak ve Dünya ile Ay bir sonraki dolunaya kadar gölgede kalacak. Kıyamet günü sığınakçısı” Robert Vicino da Nibiru’nun geldiğini söylüyor. Zenginlerin hayatta kalmak için sığınaklar yaptıklarını söyleyen Vicino “Rusların neden 40 milyon kişilik bir sığınağı var hiç düşündünüz mü?” sorusunu da insanlığa yöneltiyor. Vicino ayrıca İncil’in de kıyametten bahsettiğini bir kez daha hatırlatma ihtiyacı görüyor. “Hayatta kalmış ve yaralanmışsanız, radyasyondan yanmışsanız sokaklarda, sıçanlar ve diğer insanlarla açlıkla mücadele ederek, dünyadaki cehennemde hayatta kalmaya çalışacaksınız.” sözleriyle de işin ne denli ciddi boyutlara ulaştığına vurgu yapıyor.

NASA göremiyor iddiası

Nümerolojist David Meade'nin, "X Gezegeni-2017 Geliyor" (Planet X-The 2017 Arrival) adlı kitabında Dünya'ya çarpacağını iddia ettiği Nibiru adlı gezegenin Güney Kutbu bölgesinden yaklaştığı, bu yüzden NASA tarafından görülemediğine inananlar var.

NASA yalanladı

Bu arada en ilkel medeniyetlerden bu yana felaket senaryolarıyla ilişkilendirilen Güneş tutulması bu kez de tartışılıyor. En popüler senaryoyu ünlü İngiliz nümerolojist David Meade ortaya attı ve 'Nibiru' adlı gizemli dev bir gezegenin Dünya'ya çarparak sonunu getireceğini iddia etti. NASA ise anında yalanladı.

Mayaların kehaneti

21 Aralık 2012 gününü hatırlarsınız. Antik toplum Mayaların kullandığı gelişmiş takvimin son günüydü. Günümüze kadar uzunan metinlere göre kıyamet kopacak ve sadece İzmir’in Şirince köyünde yaşam devam edecekti. O gün geldiğinde Şirince turizm patlaması yaşamış, binlerce insanı misafir etmişti. Çoğu innan bir şekilde bu uçuk iddiaya inanmış ve kıyametin kopacağını beklemişti. Ne oldu? 22 Aralık sabahı memleketi kurtarmaya devam ettik.

Kıyamet kehanetleri toplumun algısını yönetmeyi çok seven, gerici din tüccarları tarafından söylenmeye başladı. Çünkü korku toplumsal bi hal aldığında kitleleri yönetmek daha kolaydı. Günümüzde bile hala bunun çok derin örneklerini görüyor, yaşıyoruz.

Elbette tarihin o kirli zamanlarından bu yana söz konusu kehanetleri yayma görevini üslenen sınıflar çok değişti. Yazar David Meade’nin söze tarihi kanıtlara dayandırarak savunduğu görüş de bunlardan birisi. İncil Numerolojisi alanındaki tartışmalı çalışmalarıyla tanınan yazar, Dünya’ya Niburu adındaki bir gezegenin çarpacağını savunuyor. Üstelik 23 Eylül 2017’de…

Nibiru gezegeninin 2003 yılında dünyaya çarpması gerekiyordu

Kökleri 1970’lere dayanan Nibiru komplo teorisindeki son temsilcilerden birisi olan Meade’nin iddiaları, modern bilim düşmanı olan başlıca hareketlerden birisi. Aslında kehanetin ilk zamanlardaki söylemlerine göre Niburu gezegenin 2003 yılında Dünya’ya çarpması gerekiyordu. Ardından Mayaların iddialarıyla harmanlanan çeşitli alt teoriler üretildi ve 2012 yılına işaret edildi. İlginç bir şekilde bu söylemlere inanan insan sayısı artıyorken verilen tarihlerin zaman aralıkları da azalıyordu.

Planet X aslında Nibiru söylemi

NASA’nın 2012 yılında bu söylemlere dayanmayarak yaptığı açıklamalar bile saptırıldı. Dünya dışında yaşam barındırdığı şüphesiyle bakılan Planet X’in aslında Niburu olduğu söylendi. Ancak böyle bir gezegen gerçekten var olsaydı, gök bilimcilerin son 10 yıldır onu rahat bir şekilde gözlemlemeleri gerekirdi.

Aynı zamanda Unsealed adlı sapkın bilgiler içeren Hıristiyanlık kaynaklı bir yayın, İncil’in 23 Eylül’de; güneşin, ayın Başak ve Aslan takımyıldızlarının uyumunu öngördüğünü ileri sürdü. Söz konusu yörüngesel dizilimin Hz. İsa’nın yer yüzüne ineceğini müjdelediği savunuldu.

Aslında bahsi geçen uyum son derece gerçekti ve uydumuz Ay, geçtiğimiz gün bu sürece girdi. Önemli detay, Ay’ın ve gök cisimlerinin her 28 yılda bir aynı dizilimi tekrar etmeleri. Bunu da sizlere hemen aşağıdaki haberimizde açıklamıştık. Üstelik her yıl Eylül ayında Ay, söylenilen dizilime çok yakın bir davranış sergiliyor.

Evrenin kaderini önceden söyleyen kehanetler, yorumlardan ibarettir:

Antik dünyadaki astronomik pratiklerin incelenmesi konusunda uzmanlaşmış Profesör Anthony Aveni, bu yıl uyumunu olağan dışı görmeyen gök bilimcilerinden. Ayrıca kendisi, İncil’e kaynaklık eden İbrani astronomisinin, söz konusu dizilime dair ilk iddiaları ortaya atan kaynak olmadığını belirtiyor. Yani yeryüzünde yaşamış farklı toplumlar, kendi astromi çalışmalarında aynı uyumdan bahsetmişler.

Fakat Aveni, kıyamet goygoycusu bu tayfaya diş bileyen bir bilim insanı değil. Bu gerçekten takdir edilecek aydın bir yaklaşım. Bilim insanı, bu inanışın kültürel kökenlerine inmek gerektiğini savunuyor. Aksi takdirde böylesine sığ ve bilim dışı görüşlerin yok edilemeyeceğini vurguluyor.

Evrenin kaderini önceden kehanet eden belirtileri çözmek ve bunun için çaba sarf etmek, insanın sahip olduğu en büyük silahlardan yorumlama yeteneğine dayanıyor.

Komplo teorisyenlerinin kıyamet senaryoları

Roma filozofu Seneca, Dünya’nın tek bir yangınla kül olacağı konusunda halkını uyarmıştı. Bundan 14 yıl sonra Vezüv yanardağı büyük bir felakete neden oldu ancak yok olan Dünya değil, Roma’ydı.

Sonraları 17. yüzyılda yaşayan Avrupalı Hristiyanların çoğu, İncil’de anlatılan Number of the Beast (Şeytanın Numarası) 666’yı referans alarak, 1666’da kıyamet kopacağına inandılar.

Halley kuyruklu yıldızının 1910’da yakımızdan geçişi Roma’da yaşayan bazı vatandaşları tedirgin etti. Yıldızdaki gazların atmosferimizi zehirleyeceğinden korkan insanlar, oksijen tankları satın alarak depoladılar.

5 Mayıs 2000’de Merkür, Venus, Mars, Jüpiter ve Satürn gezegenleri yörüngesel hizaya girdiler. Bazı yazarlar bu durumun depremler, seller, buzul erimesi ve volkanik faaliyetleri tetikleyeceğini savundular. Evet hepsi gerçekleşti ama nedeni yörüngesel hiza değildi.

2008’de İsviçre’de başlatılan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı, komplo teorisyenlerine ekmek oldu. Bu deneyin Dünya üzerinde bir kara delik oluşturacağı savunuldu, fakat bunun yerine milyonlarca parçacık çarpıştırıldı ve fizik baştan yazılmaya devam ediyor.

Ve 21 Aralık 2012 günü sona eren Maya takvimi. Şirince esnafına iyi kazandırdı doğrusu.

İncil’i de işaret ediyorlar

Son birkaç yıldır kıyameti bir türlü koparamayanlar bu defa da 23 Eylül 2017 tarihini işaret etti. Kutsal kitaplarda kıyamet gününü yalnızca günahkar kimselerin göreceği yazılır.

Vahiy 12 İşareti olarak da bilinen yeni bir teori kıyametin güneşle giyinmiş bir kadının ayakları altında ay, başında da 12 yıldızlı taçın görünmesi ile beraber kopacağını iddia ediyor.

Komplo teorisyenlerin Aslan ve Başak takımyıldızının astronomik hizasının gezegenlerle beraber oluşturduğu pozisyonun bu kehaneti ortaya çıkaracağını söylüyor.

Bu ilginç teoriyi savunanlar kehanette bahsedilen kadının Başak takımyıldızını, yıldızlı tacı da Aslan takımyıldızının temsil ettiğini belirtiyor.

23 Eylül 2017 günü bahsedilen Ay Başak takımyıldızının ayakları altında yer alacak ve Güneş takımyıldızı boyunca geçişini yapacak. Bu teoriyi öne süren ve destekleyen internet siteleri bu olayın 7 yıl sürecek büyük sıkıntıların da içinde olacağı iki aşamalı bir zaman diliminde gerçekleşeceğine inanıyor.

Bu süre içerisinde deccalin insanoğluna büyük yıkımlar getireceği de felaket tellallarının savları arasında. Genel hatlarıyla İncil’de yer alan teori aslında Hristiyan aleminin geneli tarafından reddediliyor.

Hristiyanlar kıyametin alameti olarak İncil’de geçen 2 fikri benimsiyor:

1- Selanikliler 4:16-17’ye göre cennet tanrının hayatta olanları bulutlara alınıp götürülecek günlere kadar açık kalacak.

2- Petrus 3:10 ise ”Ama Rab’bin günü hırsız gibi gelecek. O gün gökler büyük bir gürültüyle ortadan kalkacak, maddesel öğeler yanarak yok olacak, yer ve yeryüzünde yapılmış olan her şey yanıp tükenecek” diye buyurur.

Fakat kıyamete inanmak Vahiy 12 İşareti’ne inanmayı gerektirmiyor. Bu teori ABD’li YouTube kanalı sahibi William Tapley tarafından 2011 yılında yüklenen ve hizalanmayı anlatan ‘Stellarium’ adlı bir video ile ortaya atıldı. (İndigo Dergisi)