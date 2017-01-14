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24 MP kameralı Nokia 8'in ilk görüntüleri gün yüzüne çıktı

Kısa bir süre önce teknik özellikleri internete sızan Nokia 8’in şimdi de görselleri internete düştü. Önümüzdeki ay düzenlenecek Mobil Dünya Kongesi’nde gün ışığına çıkması beklenen telefonun iki farklı versiyonla kullanıcıların beğenisine sunulacağı söyleniyor.

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Üst modelde Snapdragon 835 işlemcinin ve 6 GB RAM’in yer alacağı, daha düşük modelde ise Snapdragon 821 işlemcinin ve 4 GB RAM’in bulunacağı konuşuluyor.
Nokia 8’in üst modelinde hem optik hem de elektronik görüntü sabitleme özelliğine destek veren 24 megapiksellik arka kameranın kullanılacağı belirtiliyor.
Ayrıca bu telefonda selfie çekimler için 12 megapiksellik kameranın tercih edileceği dile getiriliyor. 64 GB veya 128 GB hafıza seçeneğini kullanıcılara sunacağı belirtilen Nokia 8 ile ilgili tüm detayları telefon resmiyete kavuştuğunda sizlerle paylaşacağız.

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