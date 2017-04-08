3 boyutlu yazıcıyla basılmış, seri üretime girecek ilk Adidas ayakkabı

Dünyaca ünlü spor giyim şirketi Adidas da bu şirketlerden biri. Daha önce 3 boyutlu yazıcıyla üretilen 3D Runner isimli ayakkabısını tanıtan Adidas, şimdi de yeni ayakkabısını görücüye çıkardı.

Dış görünüş itibarıyla alışık olduğumuz spor ayakkabılarından pek de farklı görünmeyen Futurecraft 4D isimli ayakkabı, sınırlı sayıda üretilen veya prototip olarak kalan bir ayakkabı değil, seri üretime geçen bir model olmaya hazırlanıyor. Sıvı malzemenin ışıkla sertleştirilmesi yoluyla üretilen ayakkabıların seri üretimi için net olarak bir tarih verilmemiş olsa da 100 bin adet ayakkabının 2018 yılında hazır olması öngörülüyor.

Adidas ve Carbon işbirliğiyle geliştirilen ayakkabıların üretiminin başladığı ifade ediliyor. Yalnızca bu ay içerisinde 300 adet ayakkabının satışa hazır hale getirilmesi planlanıyor. Sonbahar ve kış aylarında ise 5 bin adet ayakkabının hazır olacağı düşünülüyor.

Ayakkabının fiyatı hakkında henüz Adidas’tan gelmiş olan herhangi bir açıklama bulunmuyor. Ancak 3D teknolojisinin henüz yeni yeni kullanıldığını ve seri üretimin zorlukları göz önüne alındığında ayakkabının pek de ucuz olmayacağını söyleyebiliriz.