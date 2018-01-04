30 Dolar fiyatlı Android GO destekli telefonlar geliyor

Google’ın kısa süre önce yalnızca 30 dolar karşılığında akıcı bir akıllı telefon deneyimi sunmayı vaat ettiği Android GO projesine ait ilk akıllı telefonlar yakında çıkıyor.

1GB RAM ve altındaki akıllı telefonları daha akıcı bir şekilde çalıştırabilmek için geliştirilen Android GO, sektöre yeni bir soluk getirebilir. Bu tarz fiyat performans cihazlarda olduğu gibi yine ilk başta Hindistan’a çıkacak Android GO, 30 dolarlık akıllı telefonlarla bütçesi olmayan insanlar için çok büyük bir alternatif sunacak.

Hindistan’dan gelen bilgilere göre şu anda Hintli Micromax, Intex, Karbonn ve Lava firmaları yaklaşık 30 dolar olan akıllı telefonları üretiyorlar. Ocak 2018’in sonlarına doğru Micromax tarafından çıkış yapacak ilk Android GO destekli cihaza daha sonrasında diğer firmalar da katılacak.

Şu anda Android GO destekli telefonlar Hindistan’a özel olarak çıkacak, ancak yakın zamanda ülkemiz gibi alım gücü zayıf ülkelere getirilmesi bekleniyor. Android GO destekli telefonların muhtemelen Snapdragon 212 yonga seti, 720p ekran, 512MB/1GB RAM, 8GB depolama alanı gibi özellikleri olacak.

Webtekno'da yer alan habere göre, diğer Android sürümlerine nazaran Android Oreo GO’da tüm Android uygulamalarının bulunmaması bekleniyor. Düşük performanslı telefonların bile Android Oreo GO ile yeniden kullanılabilir olması için çabalayan Google, ilerleyen günlerde Android GO ile ilgili daha fazla bilgi verecektir.