4 kameralı Huawei G10'un görüntüleri sızdırıldı

Akıllı telefon pazarının en çok sevkiyat gerçekleştiren 3. firması konumunda bulunan Huawei, model yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Şu aralar yeni amiral gemisi modeli Mate 10 üzerinde çalıştığı bilinen Çinli üretici, orta segmentteki kullanıcılarını da unutmuş değil. Zira Çin’in 1 numarası konumunda bulunan şirketin Huawei G10 isimli yeni bir orta segment cihaz üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı.

Huawei G10’un TENAA’da ortaya çıkmasından sonra yapılan açıklamada cihazın 22 Eylül’de tanıtılacağı belirtilmişti. Fakat daha tanıtımına bir hafta olmasına karşın G10 hakkındaki tüm detaylar ortaya çıktı. Üstelik cihazın basın görselleri de internete sızdırıldı.

Son sızdırılan bilgilere göre Huawei G10, gücünü Kirin 659 yonga setinden alacak. Sistemini 4GB RAM ile destekleyecek olan cihazın dahili depolama alanı ise 64GB. 3349 mAh gücünde ortalama bir bataryadan beslenecek olan telefon kutudan ilk çıktığında EMUI 5.1 destekli Android 7.0 Nougat ile çalışacak.

Donanım Günlüğünde yer alan habere göre, 1080×2160 piksel çözünürlüğünde 5.9 inçlik bir ekranla gelecek olan cihazın 156.2×75.2×7.5mm boyutlarında olması bekleniyor. Hem ön hem de arka tarafında çift kamera bulunan telefon bu özelliği ile rakiplerinden ayrılıyor. Huawei G10’un kameraları hakkında ise henüz netleşmiş bir bilgi bulunmuyor. Fakat LEICA logolu lenslerin kullanılmayacağı tahmin edilmekte.