4 kullanıcıdan 1'i her gün 7 saatten fazla telefon kullanıyor

Counterpoint, günlük akıllı telefon kullanımı ve mobil teknoloji tutumu hakkında bazı ilginç araştırma sonuçları yayınladı. Araştırmacılara göre akıllı telefon kullanıcılarının yarısı, mobil cihazlarında günde 5 saatten fazla zaman harcıyor ve %26'sı da 7 saatten fazla harcıyor. Dünya genelindeki akıllı telefon donanımıyla ilgili yıllık harcama ise 370 milyar doları aşıyor.

Counterpoint ayrıca, şirketin kazandığı bazı sayıların ayrıntılı bir analizini yayınladı. Analistlere göre, gelişmekte olan ülkelerdeki kullanıcılar mobil telefonlarında daha fazla vakit geçiriyor.

Örneğin, Malezya'daki tüm kullanıcıların %55'i telefonlarıyla beş saatten fazla zaman geçirirken, Japonya'daki kullanıcıların %43'ü günde sadece 3 saat geçiriyor.

Akıllı telefonda en popüler etkinliklere gelecek olursak; tüm katılımcıların %64'ü internete göz atıyor; ardından %62 ile oyun , %55 ile sesli arama ve % 54 ile mesajlaşma geliyor.

Akıllı telefon değişimi sıkıcı bir süreç olabilir, ancak gelişen pazarlar daha kısa bir sürede telefon değiştiriyor gibi görünüyor. Küresel olarak, telefonlar her 21 ayda bir değiştirilirken, Meksika'da ortalama 18 ayda bir telefon değiştiriliyor.

Yelpazenin diğer ucunda, Japonya'da, tüketicilerin yeni bir cihaza geçmeden önce iki yıldan (ya da 26 aydan) fazla beklemeyi tercih ettiği görülüyor.

Akıllı telefonun fiyatı da itici bir güç gibi görünüyor. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, gelişmiş pazarlar telefonlara daha fazla harcama eğilimi gösteriyor - Suudi Arabistan, Avustralya ve Almanya, akıllı telefon sahiplerinin yarısının bir telefon için 400 $'dan fazla para ödemeye istekli olduğu ülkeler.

Bunların üçte biri 500 dolardan yukarıya çıkmaya bile hazırlar. Hindistan sadece %5'inin vermeyi kabul ettiği bir para bu. Yine de, Hintlilerin % 5'inin, Almanların, Avustralyalıların ve Suudilerin neredeyse yarısı kadar olduklarını unutmamak gerek.

Tekno Kulis'in haberine göre, dijital ödeme ve cüzdan uygulamaları, en az bir servis kullanarak Malezya ve Tayland'daki akıllı telefon kullanıcılarının % 45'iyle Doğu Asya'da popülerlik kazanıyor.