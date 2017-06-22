40 yıllık Apple-1 bilgisayarı bir servete satıldı

Yeni bir MacBook'un pahalı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Geçen hafta, çalışan bir 1976 yapımı Apple-1 Kişisel Bilgisayar 355.000 dolara Christie's New York'da açık arttırmada satıldı.

Apple-1 PC firmanın ilk kişisel bilgisayarıydı. Jobs'un garajında Steve Wozniak ve Steve Jobs tarafından elle yapılmıştı. Bilgisayar bir kasa ve güç kaynağı olmadan gelmesine rağmen, kendi anakartına sahip olan ilkti, bu da onu rakiplerinden ayırıyordu. Apple-1'in o zamanki başarısı, firmanın kişisel bilgisayar endüstrisine sokan güç olarak görülüyor.

40 yıllık Apple-1 bilgisayar ev fiyatına satıldı

355.000 dolar bir 1976 PC'si için aşırı görünse de, aslında bu şimdiye kadar satılan en ucuz Apple-1. Önceki açık arttırmalarda, benzer bilgisayarlar 2013'de 621.000 dolara, 2014'de 905.000 dolara satılmıştı. Apple-1 orijinal olarak 666.66 dolara satışa çıkarılmıştı ve şu an sadece 66 adet kaldığı biliniyor.

Şunu da es geçmeyelim, aynı açık arttırmada teknoloji tarihinin bir parçası daha satıldı. İkinci Dünya Savaşı'nda Alman mesajlarını deşifre etmek için kullanılan bir 1944 Dört-Rotor Enigma Makinesi 547.500 dolara alıcı buldu.