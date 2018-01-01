4700 Bitcoin'in çalındığı madencilik şirketinin CEO'su istifa etti

Samsung ve LG'nin bu konudaki cevapları, The Verge'ın HTC ve Motorola tarafından yapılan benzer açıklamalardan bir gün sonra geldi; her iki şirket de, telefonlarının yaşı arttıkça telefonlarının performansını azaltmadığını söylüyorlardı.

Tüm bu açıklamalar Apple'ın bu davranışının endüstri standartlarında bir davranış olmadığını kanıtlıyor.

Dünyanın önde gelen kripto para madencilik şirketi NiceHash, bu ayında başında siber saldırıya uğramış ve şirket yetkililerinin açıklamalarına göre şirket aracılığıyla madencilik yapan kullanıcılara ait 4700 adet Bitcoin çalınmıştı. Saldırıdan bir gün sonra Facebook üzerinden canlı yayın gerçekleştiren ve saldırıyla ilgili bazı detayları paylaşan NiceHash'in kurucusu ve CEO'su Marko Kobal, kullanıcıların çalınan Bitcoin'lerine karşılık nasıl bir yol izleneceği ile ilgili açıklama yapmaktan kaçınmıştı. Kullanıcılar tarafından sert bir şekilde eleştirilen Kobal, şirketteki görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Slovenya merkezli şirketi 2014 yılında kuran Marko Kobal, LinkedIn'de paylaştığı açıklama ile istifa ettiğini ve şirketin yeni CEO'sunun, daha önce şirkette herhangi bir pozisyonda görev almayan, Zdravko Poljaševic olduğunu dile getirdi. Kobal ayrıca istifa kararının bir parçası olarak hisselerinin yüzde 45'ini de satacağını açıkladı. Açıklamasında şirkete ve ekibe güven duyduğunu da belirten Kobal, ''Firmanın önümüzdeki yıllarda daha da zenginleşeceğini umuyorum.'' dedi.

Kullanıcılar Mağdur Edilmeyecek

Bitcoin'leri çalınan kullanıcılar, NiceHash uzun bir süre çalınan Bitcoin'ler hakkında açıklama yapmamasının ardından kripto paralarından umudu kesmişti ancak Marko Kobal geçtiğimiz günlerde, yatırımcılardan gelen para ile müşterilerin zararını gidereceğini açıkladı.

Donanım Haber'de yer alan bilgiye göre, kullanıcılar şimdi paralarını ne zaman alacaklarını öğrenmek için 31 Ocak tarihinde yapılacak açıklamayı bekliyor.