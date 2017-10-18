500 milyon dolar’lık oyun sektörü kriz tanımıyor

Ülkemizdeki genç nüfusun yoğunluğu, internet erişiminin artması oyun sektörünün yıldızını parlatıyor. Türkiye’de oyun sektörü ile ilgili net rakamlar olmasa da uluslararası raporlarda büyüklüğü yaklaşık 500 milyon dolarlık bir pazardan bahsedilmekte, pazarın önemli bir kısmı da yabancı şirketlere ait. InGame Group Yöneticisi Tuncay Büyükoğlu “Türkiye’de oyun sektörü açısından büyük bir pazara sahibiz fakat üretimdeki payımız çok düşük” dedi. Büyükoğlu şunları söyledi: “Bu yüzden buradaki pazardan güç alan yerli oyun üreticilerinin oluşup dünya çapında ticari başarılar yakalamaları çok önemli. Yerli üreticilere öncelikle yerel pazarda rekabet üstünlüğü veya en azından eşitliği sağlanmalı. Yabancı firmalar burada KDV ödemeden, vergi ödemeden Türk oyuncularından para kazanıyor. Sizin bununla rekabet etmek için fiyatları yükseltme şansınız yok çünkü oyuncular bunu yadırgar. Bu durumda siz de kar marjınızı çok kısmak zorunda kalıyorsunuz.”

GENÇ NÜFUS BÜYÜYOR

Türkiye genç nüfusun hızla arttığını ve oyun sektörünün de büyüdüğünü ifade eden Büyükoğlu “İlk yayıncılık anlaşması Latin Amerika pazarı için yapıldı ve bunu Avrupa, Tayland, İran, Kuzey Amerika ve son olarak da Rusya anlaşması takip etti. Hedefimiz Güney Doğu Asya’da büyümek ve en rekabetçi pazar olan Çin’e açılmak. Umuyoruz ki Zula, bir sene içerisinde kendi türünde Dünya’da en çok oynanan 3 oyundan biri olacak” diye konuştu.