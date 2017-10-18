500 milyon dolar’lık oyun sektörü kriz tanımıyor
Türkiye’de 500 milyon dolarlık büyüklük ve 30 milyon oyuncuya ulaşan oyun sektörü kriz tanımıyor. InGame Group Yöneticisi Büyükoğlu “Çin’e kadar açılan sektör olacağız” dedi.
Ülkemizdeki genç nüfusun yoğunluğu, internet erişiminin artması oyun sektörünün yıldızını parlatıyor. Türkiye’de oyun sektörü ile ilgili net rakamlar olmasa da uluslararası raporlarda büyüklüğü yaklaşık 500 milyon dolarlık bir pazardan bahsedilmekte, pazarın önemli bir kısmı da yabancı şirketlere ait. InGame Group Yöneticisi Tuncay Büyükoğlu “Türkiye’de oyun sektörü açısından büyük bir pazara sahibiz fakat üretimdeki payımız çok düşük” dedi. Büyükoğlu şunları söyledi: “Bu yüzden buradaki pazardan güç alan yerli oyun üreticilerinin oluşup dünya çapında ticari başarılar yakalamaları çok önemli. Yerli üreticilere öncelikle yerel pazarda rekabet üstünlüğü veya en azından eşitliği sağlanmalı. Yabancı firmalar burada KDV ödemeden, vergi ödemeden Türk oyuncularından para kazanıyor. Sizin bununla rekabet etmek için fiyatları yükseltme şansınız yok çünkü oyuncular bunu yadırgar. Bu durumda siz de kar marjınızı çok kısmak zorunda kalıyorsunuz.”
GENÇ NÜFUS BÜYÜYOR
Türkiye genç nüfusun hızla arttığını ve oyun sektörünün de büyüdüğünü ifade eden Büyükoğlu “İlk yayıncılık anlaşması Latin Amerika pazarı için yapıldı ve bunu Avrupa, Tayland, İran, Kuzey Amerika ve son olarak da Rusya anlaşması takip etti. Hedefimiz Güney Doğu Asya’da büyümek ve en rekabetçi pazar olan Çin’e açılmak. Umuyoruz ki Zula, bir sene içerisinde kendi türünde Dünya’da en çok oynanan 3 oyundan biri olacak” diye konuştu.
30 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ OYUN OYNUYOR
Yaklaşık 80 milyon nüfusa sahip olan Türkiye’nin 46 milyonu internet kullanırken Interpress’in yapmış olduğu incelemeye göre 30 milyondan fazla kişinin başta mobil olmak üzere bilgisayar ve oyun konsollarından dijital oyun oynadığı belirlendi. Dijital oyunlar Türkiye’de toplamda 775 milyon dolarlık bir sektör haline gelirken günde 31.2 milyon oyuncu ile 40 milyon saat oyun oynadığımız ortaya çıktı. Toplam hasılatın yüzde 42.5 i yani 332.5 milyon doları mobil oyunlardan elde edilirken, geri kalan yüzde 57.5’i yani 432.5 milyon dolarının ise bilgisayar ve oyun konsollarından elde edildiği belirlendi.
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