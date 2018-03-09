5.000 mAh Bataryalı ZTE Nubia N3 tanıtıldı

Hızlı şarj desteğine sahip olan N3’te Qualcomm‘un Snapdragon 625 işlemci modeli tercih edilmiş. Diğer teknik özelliklerine kısaca değinmek gerekirse, Nubia N3’ün 5.99 inç büyüklüğündeki Full HD+ ekranının 2160 x 1080 piksel çözünürlüğü desteklediği söylenebilir. Ekranın piksel yoğunluğu ise 403 PPI.

Ekranın çerçeveleri çok ince

Nubia, 18:9 oranına sahip olan ekranın etrafındaki çerçeveleri mümkün olduğunda inceltmeyi başarmış. Telefonun 5,000 mAh’lık bir bataryaya sahip olduğu biliniyor, ancak net ölçüleri henüz paylaşılmış değil.

Keza Qualcomm’un son dönemde piyasaya sürdüğü en yüksek performanslı işlemci modellerinden Snapdragon 625 cihaza güç veriyor. 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı da cabası. Ek olarak isteyen kullanıcılar harici microSD kart girişiyle hafızayı 128 GB’a kadar yükseltebiliyorlar.

Nougat’la geliyor

Nubia UI arayüzüne ev sahipliği yapan Nubia N3’te Android 7.1 Nougat işletim sisteminin kullanılmış olması, cihazın en büyük dezavantajı sayılabilir. Ancak çift lensli arka kamerası, otomatik odaklanma özelliğine sahip selfie kamerası ve NeoPower 3.0 hızlı şarj desteği telefonun olumlu yönleri arasında gösterilebilir.

(Turkmmo)