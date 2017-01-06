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52 milyon yıllık meyve fosili bulundu

Bilim adamları, Güney Amerika'nın Patagonya bölgesinde 52 milyon yıllık meyve fosili buldu.

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Pennsylvania Eyalet Üniversitesinden araştırmacılar, kıtanın güney ucunda Arjantin ve Şili arasında kalan Patagonya Doğa Koruma Alanı içinde yer alan fosilleşmiş ormanda 52 milyon yaşında olduğu tahmin edilen bir yer kirazı fosili keşfetti.
 
Kömür tabakası içinde fosilleşmiş olarak bulunan meyvenin, domates, patates ve biber gibi bugün yaygın olarak kullanılan yer meyveleriyle aynı bitki ailesinden olduğu belirtildi.
 
Bugüne kadar söz konusu bitki ailesinden birkaç tohum dışında fosil kaydı bulunamadığına dikkati çeken araştırmacılar, yeni bulgunun bitki sınıfın geçmişinin sanılandan 10 milyon yıl daha eski olduğunu ortaya çıkardığını kaydetti.
 
Bitki ailesine ait en eski fosil
Meyvenin aynı ailenin farklı kollarını oluşturan domatesgiller ve yer kirazlarıyla benzer özellikte olduğu kaydedildi.
 
Araştırmayı yöneten Pennsylvania Eyalet Üniversitesi Jeoloji Bölümünden Prof. Dr. Peter Wilf, bulunan fosilin bugün 2 binden fazla türü içine alan bitki ailesine ait en eski fosil olduğunu söyledi. 
 
Keşfe dair bilgiler "Science" dergisinde yayımlandı.
 

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