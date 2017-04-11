5G hızında dünyanın ilk canlı hologram araması gerçekleşti
Amerikalı operatör Verizon ile Koreli telekom şirketi Korean Telecom teknoloji dünyasında çok önemli gelişmeye imza attı. Her iki şirket dünyanın ilk canlı hologram video aramasını gerçekleştirdi. 5G teknolojisiyle yapılan hologram araması Amerika’daki bir Verizon personeliyle Güney Kore’deki bir KT çalışanı arasında yapıldı.
Gösteriyi başlatan Verizon CEO’su Lowell McAdam konu açıklamalarda bulundu. Verizon ve KT’nin mevcut ortaklığı altında test edilen çalışmanın demolarla gösterildiği gibi çok verimli çalıştığını belirten McAdam, yenilikçi teknolojiler ve hizmetler geliştirerek küresel 5G girişiminde liderlik yapmak için birlikte çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.
5G şebekelerin mevcut şebekelerden 10 ila 100 kat arasında daha hızlı olacağını söyleyen McAdam, bu bağlantı teknolojisinin hologram aramalar yapmak için kullanılabilecek tek şebeke olduğunu ifade etti. Yeni hologram çağrısının görünüşte bir Star Wars tarzı yansıyan hologram olmaktan ziyade monitördeki bir 3D görüntü ile sınırlı olduğunu belirtelim. Korean Telecom ise bu teknolojinin 5G teknolojinin hizmete girmesiyle birlikte kullanıma sunulacağını belirtti.
Korean Telecom hologram görüşme sayesine kullanıcıların uzaktaki yakınlarıyla sanki yakınındaymış hissine kapılacaklarını dile getirdi. Özellikle 4K gibi yüksek boyuttaki videoları indirmeyi ve karşıya yüklemeyi çok daha kolay hale getirecek 5G’nin Türkiye’de 2020 yılında kullanılmaya başlanacağı tahmin ediliyor.
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