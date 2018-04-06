5G’de söz sahibi olmak için insan kaynağına yatırım şart

5G teknolojisi, Türkiye’de dijital dönüşümü başlatan Turkcell’in desteğiyle düzenlenen ve yaklaşık 2500’ten fazla iş ortağını buluşturan Teknoloji Zirvesi’nde ele alındı. 4.5G’den 5G’ye geçiş süreci, şu ana kadar yapılanlar ve ilerleyen dönemde geliştirmek üzerinde çalışan teknolojiler, sektörün önemli isimleriyle birlikte değerlendirildi. Zirvede öne çıkan başlıklardan biri de ‘2020’ye giden yolda 5G’ye nasıl hazırlanıyoruz, Türkiye’nin önündeki fırsatlar’ oldu. Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen panelde söz alan konuşmacıların ortak vurgusu, ‘yeterli teknolojik birikime sahibiz, yeter ki yerliye güvenelim, insan kaynağına daha fazla yatırım yapalım” oldu.

22 milyon yeni istihdam kapısı

Dünyada 12 trilyon dolarlık değer yaratması beklenen ve 20 yıl içinde 22 milyon yeni istihdam yaratacak olan 5G’teknolojisinde Türkiye’nin öncü rol olması beklenirken, bugünden neler yapılması gerektiği masaya yatırıldı. Turkcell Erişim Teknolojileri Direktörü Elif Yenihan Kaya’nın moderatörlüğünü yaptığı panele, BTK Teknik Düzenlemeler Dairesi Başkanı Ramazan Yılmaz, ULAK Haberleşme Genel Müdürü Dr. Metin Balcı, NETAŞ İnovasyon Arge Stratejileri Direktörü Rıza Durucasugil, ASELSAN Teknoloji Transfer Müdürü Serdar Bayar ve HTK (Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi) Yönetim Kurulu Başkanı Veli Murat Çelik konuşmacı olarak katıldı.

‘Güven ve işbirliği şart’

Panelde “Ekonomik fayda anlamında fırsatlar nedir, Türkiye için biz nasıl değer yaratacağız” sorusuna ULAK Haberleşme Genel Müdürü Dr. Metin Balcı şunları söyledi: “Çalışmalarımızda kendi kullanıcılarımız için ‘başarılıdır’ testi almak lazım. Yurtdışındaki işleri akıllı, mantıklı bir şekilde yönetmeliyiz. Belli personelleri görevlendirip bu standardizasyon ve yurtdışı faaliyetleri takip etmek ve ürünleri bu standartlara uygun hale getirmeliyiz. Yurtdışında önemli avantajımız var. Örneğin ULAK ile Katar, Azerbaycan ve çeşitli ülkelerden talep geldi. Sadece güven, inanç ve birbirimize destekli şekilde çalışmak şart.”

‘Daha aktif olmalıyız’

HTK (Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi) Yönetim Kurulu Başkanı Veli Murat Çelik ise yerli ekosisteme vurgu yaparak, “2G başladığı zaman hiç kimse cep telefonunun bu kadar etkin kullanacağını tahmin etmemişti. 5G’de de böyle bir dönüşüm olacak. Çok büyük bir kaynak var, Türkiye’nin 5G’ye ne kadar yatırım yapacağı önemli. Yerli insan ve yerli ekosistemimizi oluşturmak lazım. Endüstri 4.0, akıllı şehirler ve araçlarda Türkiye’nin daha aktif olması, global bir köy olarak düşünürsek, kendi köyümüzü de başarılı tutarak çalışmalara devam etmek lazım” diye konuştu.

‘Ürün üretecek her türlü yetkinliğe sahibiz’

NETAŞ İnovasyon Arge Stratejileri Direktörü Rıza Durucasugil, “Ürün üretecek her türlü yetkinliğe sahibiz, dünya standartlarında ürünler üretiyoruz, ürettiğimiz yerli milli ürünleri satışa çıkarmalıyız. Yerli ürünümüze güvenmeliyiz. Yurtdışına satmak için önce yurtiçine satmalıyız” dedi. ASELSAN Teknoloji Transfer Müdürü Serdar Bayar da Türkiye’nin 5G’yi geliştirmek için harcanan paranın 25 milyar doları bulacağını belirterek, “Bu kaynağı artırmamız lazım. Bir ürünü geliştirmek, işin sadece bir bölümü. Bir de endüstrileşmesi var. Ürün rekabet edecek düzeyde olmalı, büyümek için de yurtdışına çıkmalı. Uluslararası pazarı mutlaka hedeflemeliyiz” diye konuştu. BTK Teknik Düzenlemeler Dairesi Başkanı Ramazan Yılmaz da Türkiye’deki 5G’nin sağlıklı şekilde hayata geçmesi ve yaygınlaşması için insan kaynağına vurgu yaptı. Yılmaz, buna yönelik arge, burs ve sektörde yetişmiş belli noktaya gelmiş ortam olması gerekliliğini belirtti.