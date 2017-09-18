6,5 ayda model uydu yapıp Türkiye birincisi oldular

Akdeniz Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden oluşan ekip, 6,5 ayda geliştirdikleri model uydu ile Türksat 2. Ulusal Model Uydu Yarışmasında Türkiye birinciliği elde etti.

Türksat 2. Ulusal Model Uydu Yarışması'na 7-9 Eylül'de katılan Akdeniz Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri Atilla Turgut Özyazgan, Şener Delibaş, Tahirhan Yıldızoğlu, Zeynel Deniz Arıcı ve Ali Türkay Avcı, koordinatörleri Doç. Dr. Selçuk Helhel yönetiminde başarılı bir çalışmaya imza attı.

Akdeniz Üniversitesi Endüstriyel ve Medikal Uygulamalar Merkezi Elektro Manyetik Uyumluluk Laboratuvarlarında çalışmalar yapan öğrenciler, geliştirdikleri model uydu ile Türksat 2. Ulusal Model Uydu Yarışması'na katılarak Türkiye birincisi oldu.

Akdeniz Üniversitesi Elektromanyetik Alanlar ve Mikro Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selçuk Helhel, yaptığı açıklamada, yarışmada 4 temel ölçünün dikkate alındığını söyledi. Bunların haberleşme sistemleri, titreşim, düşme ve dayanıklılık olduğunu belirten Helhel, standart uydularda bulunması gereken bu özelliklerin araştırmalarını öğrencilerin, üniversitedeki elektro manyetik dalgalardan arındırılmış merkezde gerçekleştirdiklerini belirtti.

Helhel, "Birkaç yıl içinde Türkiye'nin yüzde 85-90 mertebelerinde yerli uydusu olacak." ifadelerini kullandı.

TÜM TASARIMLAR ÖĞRENCİLERE AİT

Akdeniz Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Zeynel Deniz Hasırcı, 6,5 ay süren uydu çalışmasının kendileri açısından zorlu bir süreç olduğunu söyledi. Hasırcı, projenin elektronik tasarımlarının da kendilerine ait olduğunu belirtti.

Model uyduyu 500 metreye kadar çıkıp taşıyıcı yükü 400 metrede bırakacak şekilde programladıklarını ve bunu başarıyla gerçekleştirdiklerini anlatan Hasırcı, uyduyu açık havadaki konumu, basınç ve sıcaklığı veren görüntü alacak şekilde tasarladıklarını söyledi.