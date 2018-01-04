6.5 inçlik iPhone modeli geliyor

LG Display, 2017'de Apple için tek bir çeşit OLED paneli üretmiş olabilir, ancak işler bu yıl değişecek gibi görünüyor. Güney Kore'den gelen yeni bir rapor, Apple'ın bu yıl için farklı OLED ekranlar talep ettiğini söylüyor.

Yatırımcı kaynakları, LG Display'in OLED tedarik anlaşmasını Apple ile gerçekleştirmeye yakın olduğunu ve 2018 yılının ikinci yarısında panel gönderimine baylacağını iddia etti. Bu bilgi gayri resmi ancak ekran üreticisi daha önce yaptığı açıklamada Apple ile olası bir sözleşme üzerinde olduklarını doğrulamıştı

Yeni bilgilere göre, LG Display 2018'de yalnızca 15-16 milyon panel üretecek. Eğer bu bilgiler doğruysa, Apple'ın her yıl olduğu gibi, iPhone'ların OLED panellerinin çoğunluğunu Samsung'un üreteceği anlamına geliyor. Zira şirket yılda 200 milyondan fazla telefon satmaktadır.

6.5-İNÇ OLED iPHONE'UN AYAK SESLERİ

Raporda, gelecek iPhone'ların olası ekran boyutlarından bahsediliyor. Gelecek yıl için LG Display'in 6.5 inç panellere odaklanacağı ve Samsung Display'in ise 5.8 veya 6 inç panel üreteceği söylendi.

Yani gelecek yıl iPhone tarihinin en büyük ekranlı iPhone'u piyasaya çıkabilir. Bu modelin ise iPhone X'in "Plus" modeli olacağı ve 6.5 inç boyutunda ekranla geleceği belirtiliyor.