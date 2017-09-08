8'in üzerindeki depremlerde eksen kayıyor

Meksika açıklarında 1985'ten bu yana en büyük deprem yaşandı. 8.1 büyüklüğündeki depremin ardından Orta Amerika kıyıları için tsunami alarmı verildi. Tsunami alarmının ardından Meksika'da dalgaların boyunun 0.7 metreye yükseldiği gözlendi.

Uzmanlar, 8 ve üzerindeki şiddetlerde Dünya ekseninin kaydığını ifade ediyor. 11 Mart 2011'de Japonya’yı sarsan 8.9 büyüklüğündeki deprem Dünya’nın dönüş hızını artırmış, günler kısalmıştı. O dönem NASA’dan jeofizikçi Richard Gross 8,9’luk depremin Dünya’nın dönüş hızını artırarak 24 saatlik bir günü 1.8 mikro saniye (saniyenin milyonda biri kadar) kısalttığını belirtmişti.

ABD Jeolojik Araştırma Kurumu’ndan Kenneth Hudnut da depremin Japonya’daki ana adada 2,5 metre kadar kayma oluşturduğunu, ayrıca Dünya’nın ekseninde 17 santimetre kayma yaşandığı açıklamıştı. Bilim insanlarına göre bir deprem sırasında kütle kayması Ekvator’a ne kadar yakın gerçekleşirse bu durum Dünya’nın dönüş hızını o kadar artırıyor.

Dünyada bir gün 24 saat, yani 86.400 saniye sürüyor. Yıl boyunca mevsimsel değişikliklerden ötürü 1 milisaniye (1000 mikro saniye) değişiklik yaşanabiliyor. Uzmanlar, depremin kaya kütlelerini kaydırarak kütle dağılımını değiştirmesi sonucu Dünya’nın ekseninde oluşan kaymayı şöyle açıklıyor: