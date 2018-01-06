Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde yerli güneş pili ve paneli üretildi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Nükleer Radyasyon Dedektörleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÜRDAM), dünya ortalamasının üzerinde verimli güneş pili ve paneli üretti.

AİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, NÜRDAM'ın üniversitenin başarılı projeler yürüttüğü birimlerden biri olduğunu, hem yerli hem de uluslararası kaynaklardan destekler aldığını, destekleri de yaptığı projeler sayesinde temin ettiğini söyledi.

Askeri ve sivil amaçlı kullanılacak ilk Milli Nükleer Radyasyon Dedektörünü üreten NÜRDAM'da yüksek verimli, yerli güneş pili ve panelinin imal edildiğini belirten Alişarlı, "Türkiye güneşin en çok düştüğü yerlerden, önemli bir bölge. Aynı zamanda da turizm bölgesi. Çoğu İskandinav ülkelerinden insanlar güneş almak için Türkiye'ye koşuyorlar. Bu, üretilen yerli güneş pili ve panelini burada kullanma şansımızın yüksek olduğunu da gösteriyor. Bu sadece bölgeye ait bir hizmet değil, ulusal ve uluslararası da bir boyutunun da olacağını gösteriyor." diye konuştu.

NÜRDAM Müdürü Prof. Dr. Ercan Yılmaz da güneş pili ve paneli prototipinin başarıyla üretildiğini vurgulayarak, "NÜRDAM'da askeri ve sivil amaçlı tasarım ve imalat çalışmalarının yanı sıra güneş enerjisinden elektrik üretmek için güneş pili çalışmaları da yürütülmekte." dedi.

Son yıllarda teknolojinin ilerlemesiyle enerji ihtiyacının hızla arttığına işaret eden Yılmaz, enerjinin bir kısmının yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilmesinin çevre için önem taşıdığı hatırlatarak, "Dünya genelinde panel verimliliği 17 ile 18 civarında bizde ise 19,8." dedi.

"Birçok firma ile görüşmeler yapmaktayız"

Dünyada yaygın olarak kullanılan güneş enerjisi teknolojisinin Türkiye'de yerleşik olmadığı için henüz aktif olarak kullanılamadığını belirten Yılmaz, şöyle devam etti: