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ABD Çevre Koruma Ajansı, Great Lakes bölgesindeki Eria Gölü'nde iki yeni zooplankton türü keşfedildiğini açıkladı

Cornell Üniversitesi'nde araştırmacı Joe Connolly, iki yeni türün keşfedildiğini doğrulayarak, 'Gölün batı tarafında zooplanktonlardan çok görmek mümkün. Daha ılık ve bol yiyecek olması nedeniyle bu kısımda yaşadıklarını düşünüyoruz.' dedi.

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Bilim insanları, keşfedilen yeni zooplankton türlerinin insanlara zararlı olup olmadığını henüz bilmediklerini belirtti.
 
Yumuşak dokuya sahip zooplanktonların üzerinde hassas ve detaylı bir araştırma yapılacağı kaydedildi.
 
Mikroskopik organizmalardan denizanası gibi büyük türlere kadar değişen planktonun bir çeşidi olan zooplankton, okyanuslar ve tatlı su sistemleri dahil büyük su kütlelerinde yaşıyor.
 
Zooplanktonların radyolaryalılar, foraminiferanslar, dinoflagellatlar, cnidarianslar, kabuklular, kordalar ve yumuşakçalar gibi başka türleri de bulunuyor.

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