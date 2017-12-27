ABD endişeli: Ruslar, FBI'ın parmak izi kayıtlarına erişebilir

Yayınlanan yeni bir rapora göre, FBI ve binlerce ABD kolluk kuvvetinin kullandığı parmak izi analizi yazılımında, Kremlin ile yakın ilişkiler içinde olan bir Rus şirket tarafından yazılan kod yer alıyor. Rus bilgisayar korsanlarının milyonlarca Amerikalı vatandaşa ait hassas biyometrik verilere erişebileceği ve hatta güvenlik güçlerinin bilgisayar sistemlerine sızabileceği konusunda büyük bir endişe söz konusu.

Raporda, Papillon adlı Rus bir şirket tarafından yazılan kodun Sagem Sécurité isimli (daha sonra Morpho olarak değiştirildi) Fransa merkezli şirket tarafından gizlice FBI ve 18.000'den fazla Amerikan kolluk kuvvetinin kullandığı parmak izi yazılımına yerleştirildiği belirtilmiş. ABD, Papillon'un Kremlin ile olan yakın ilişkilerini göz önünde bulundurarak ulusal güvenlik konusunda sıkıntı yaşanabileceğini düşünüyor.

Papillon: Arka kapı yok, FBI zaten yazılımları inceliyor

Konunun bir numaralı muhatabı olan Papillon, yazılımda bir arka kapı olduğuna dair iddiaları reddetti. Şirket doğal olarak FBI'ın satın aldığı tüm yazılımları kullanmadan önce iyice incelediğini söylüyor. Siber güvenlik uzmanları ise Rusların yaptığı kodun kullanılmasıyla ilgili doğacak tehlikelerin, kodun incelenmeden belirlenemeyeceği görüşünde.

Donanım Haber'de yer alan habere göre, ayrıca olayın Rusya'nın ABD'deki sayısız hedefi hacklemek için yoğun çalışmalar yapmasıyla ilgili çıkan haberlerin ardından Rusya ile ABD arasındaki gerginliğin artması üzerine patlak verdi.